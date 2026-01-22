Thủ môn Tấn Trường: Cầu thủ không chơi TikTok thì lấy gì giao lưu với người hâm mộ!

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh diễn biến chuyên môn tại giải U23 châu Á 2026, các câu chuyện xoay quanh đời sống, hoạt động ngoài sân cỏ của cầu thủ cũng nhận được nhiều chú ý, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội như TikTok.

Thủ môn Bùi Tấn Trường. Ảnh: FBNV.

Trong bối cảnh đó, một chia sẻ của thủ môn Bùi Tấn Trường trên TikTok đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, khi anh bày tỏ quan điểm về việc cầu thủ tham gia nền tảng này để giao lưu với người hâm mộ.

"Cầu thủ chơi TikTok thì cũng là chuyện bình thường, để tương tác với người hâm mộ thôi. Bây giờ họ không chơi TikTok thì lấy gì tương tác với các bạn. Giống như tôi không chơi TikTok thì tôi không ngồi đây livestream, nói chuyện với các bạn thì làm sao phân tích được những trận đấu, những cầu thủ như thế nào", nam thủ môn chia sẻ.

Tấn Trường chia sẻ về việc các cầu thủ sử dụng MXH TikTok. Nguồn: PV Phong Miêu

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Bùi Tấn Trường từng không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận vì các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là việc livestream, làm nội dung trên TikTok. Năm 2021, anh từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi thường xuyên xuất hiện trên nền tảng này trước và sau các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Thời điểm này, thủ thành quê Đồng Tháp lên tiếng, cho biết anh thu xếp thời gian livestream hợp lý, chỉ livestream vài phút, không đến khuya hoặc ảnh hưởng đến việc tập luyện, thi đấu. "Thì tui rảnh tôi lên livestream thôi. Thời gian tui live hầu như là thời gian tui rảnh anh em ạ. Hoặc là những lúc tui nghỉ tui mới live. Còn những lúc tập luyện sao mà live, những lúc ăn cơm, những lúc họp đội sao mà live được...", Tấn Trường chia sẻ.

Trở lại với phát ngôn mới nhất về việc cầu thủ sử dụng TikTok, bên dưới các bài đăng liên quan, nhiều ý kiến cũng nhắc đến việc không ít cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay hoạt động khá sôi nổi trên nền tảng này.

Trên thực tế, mạng xã hội nói chung và TikTok nói riêng đang là kênh để nhiều cầu thủ chia sẻ các hoạt động tập luyện, thi đấu cũng như những khoảnh khắc đời thường, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Trên thực tế, việc dùng mạng xã hội là chuyện bình thường, thậm chí là điều cần phải có với nhiều người để phục vụ cho công việc. Các cầu thủ cũng không ngoại lệ. Các nền tảng mạng xã hội nói chung và TikTok nói riêng cũng là nơi các cầu thủ cập nhật các hoạt động, chia sẻ về các trận đấu, khoảnh khắc đời thường,... thu về lượng tương tác cao.

Cùng điểm qua "sương sương" dàn cầu thủ ở U23 Việt Nam dùng TikTok hot cỡ nào:

Thủ môn Trung Kiên hiện sở hữu kênh TikTok với hơn 485 nghìn follower, và hơn 1,8 triệu lượt yêu thích. Thủ thành sinh năm 2004 dùng nền tảng MXH này từ năm 2019.

Tiền đạo Đình Bắc có gần 840 nghìn follower trên TikTok và hơn 5,2 triệu lượt yêu thích. Anh chàng cũng "gia nhập" nền tảng MXH này từ năm 2022.

Trung Vệ Lý Đức cũng dùng TikTok từ năm 2021. Cậu có hơn 131 nghìn follower và 2,5 triệu lượt yêu thích ở nền tảng này.

Hậu vệ Hiểu Minh có 12,4 nghìn người theo dõi. Ở nền tảng này nam cầu thủ sinh năm 2004 chỉ mới đăng 6 video kể từ năm 2024 đến nay.

Hậu vệ Minh Phúc có 61,5 nghìn follower. Thỉnh thoảng, anh chàng cũng cập nhật cuộc sống đời thường, với bạn gái ở nền tảng này.

Tiền vệ Thanh Nhàn có hơn 25 nghìn người theo dõi ở nền tảng TikTok.

Tiền đạo Lê Phát cũng chỉ đăng 4 video ở nền tảng này từ tháng 8/2025 đến nay và thu về gàn 24 nghìn follower.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng đang duy trì hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có TikTok, như một cách kết nối với người hâm mộ.