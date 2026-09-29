Thủ môn SN 1984 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Lấy vợ kín tiếng, lên truyền hình chụp ảnh cưới với cả dàn mỹ nhân

Hiện tại anh vẫn được xem là một trong những nam thần truyền hình nổi bật.

Đó chính là Tuấn Tú - MC Chiếc Nón Kỳ Diệu. Trong suốt sự nghiệp ở giải trí của mình, Tuấn Tú từng trải qua nhiều công việc khác nhau.

Từ thủ môn Thể Công đến MC quen mặt của VTV

MC Tuấn Tú có tên đầy đủ là Phan Tuấn Tú, sinh năm 1984. Anh là con trai của ông Phan Tuấn Khôi - cựu viên chức của Bộ Công Thương. Ông là cựu tham tán thương mại Việt Nam tại New Zealand và Philippines vì vậy mà Tuấn Tú cũng có thời gian theo gia đình sang New Zealand du học và sinh sống.

Từ nhỏ, Tuấn Tú đã có niềm đam mê với bóng đá và thường theo bố đến sân xem các trận đấu. Ở tuổi thiếu niên, anh bắt đầu theo đuổi bóng đá bài bản, khoác áo U13 và U15 CLB Hà Nội ở vị trí thủ môn. Sau đó, Tuấn Tú chuyển sang U16 Thể Công và cùng đội giành chức vô địch U16 toàn quốc. Anh từng thử sức ở nhiều vị trí nhưng thủ môn là nơi anh chơi ổn định nhất.

Năm 2003, Tuấn Tú được đôn lên đội U19 Thể Công. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của anh dừng lại. Trong một trận đấu với đội trẻ Singapore, anh gặp chấn thương ở bả vai và phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá.

Tuấn Tú thời còn thi đấu bóng đá

Rời sân cỏ, Tuấn Tú bước vào lĩnh vực nghệ thuật. Anh từng làm người mẫu từ năm 17 - 18 tuổi, sau đó theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khi đang học năm thứ hai, anh theo gia đình sang New Zealand du học. Năm 2004, anh đóng chính trong phim điện ảnh Đường Thư.

Cũng trong thời gian này, Tuấn Tú bắt đầu bén duyên với truyền hình. Sau thời gian thực tập, anh trở thành MC nam đầu tiên dẫn chương trình Dự Báo Thời Tiết. Khi Chiếc Nón Kỳ Diệu cần người thay thế nhà báo Long Vũ, Tuấn Tú đã vượt qua 40 ứng viên đề được lựa chọn và bắt đầu dẫn chương trình từ tháng 6/2006.

Anh gắn bó với Chiếc Nón Kỳ Diệu đến cuối năm 2013, trở thành một trong những MC quen mặt với khán giả truyền hình thế hệ 8X, 9X. Chương trình gần nhất mà Tuấn Tú đảm nhận vai trò MC là Lá Xanh mùa 1 vào năm 2025.

Tuấn Tú (ngoài cùng bên trái) khi dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Tuấn Tú còn tham gia diễn xuất với và góp mặt trong nhiều tựa phim Việt giờ vàng nổi tiếng như Về Nhà Đi Con, Lựa Chọn Số Phận, 11 Tháng 5 Ngày, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Món Quà Của Cha, Người Một Nhà, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn,... và phim đang phát sóng là Đội Bóng Nữ Làng Xuân.

Cũng tại các dự án này, Tuấn Tú từng có cơ hội đóng cặp, thậm chí đóng cảnh làm đám cưới với hàng loạt nữ diễn viên, người đẹp nổi tiếng Vbiz như Thu Quỳnh, Hương Giang, Khả Ngân,...

Tuấn Tú đóng chung với nhiều bạn diễn xinh đẹp

Kết hôn với vợ kín tiếng, đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Tuấn Tú kết hôn với vợ - Thanh Huyền vào năm 2012. Khác với chồng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, bà xã của nam MC không hoạt động trong showbiz và rất kín tiếng về đời tư. Dẫu vậy Thanh Huyền nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc ngày càng trẻ trung, ưa nhìn.

Tuấn Tú cũng từng lên tiếng phủ nhận những lời đồn cho rằng vợ mình là "đại gia". Anh cho biết cô là một cán bộ văn phòng bình thường và gia đình anh không có cuộc sống xa hoa như những gì một số lời đồn trên mạng mô tả.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, anh và bà xã có hai con trai. MC Tuấn Tú từng chia sẻ vợ là người hiểu đặc thù công việc của chồng, đặc biệt khi anh thường xuyên phải đóng cảnh tình cảm với các nữ diễn viên. Nam diễn viên cho biết vợ là người khéo léo, biết vun vén cho gia đình và luôn đồng hành cùng anh trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Tuấn Tú cũng không ngại dành cho vợ những lời tình cảm trên mạng xã hội. Nam diễn viên thỉnh thoảng đăng ảnh hai vợ chồng và viết những lời ngọt ngào dành cho Thanh Huyền, cho thấy mối quan hệ của cả hai vẫn được duy trì khá bền chặt sau nhiều năm kết hôn.

Vợ chồng Tuấn Tú cũng thường cùng nhau đi du lịch. Trên trang cá nhân, nam MC từng chia sẻ những khoảnh khắc cả hai cùng khám phá nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Những chuyến đi được ghi lại khá giản dị, chủ yếu là ảnh hai vợ chồng và gia đình, thay vì những chia sẻ về cuộc sống riêng.

Vợ chồng Tuấn Tú

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)