Thủ môn Quan Văn Chuẩn công khai 'thả thính' bạn gái bằng dòng tiếng Anh ngọt ngào

Thủ môn Quan Văn Chuẩn là một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn gốc Tuyên Quang không ngần ngại công khai những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái.

Cụ thể, Quan Văn Chuẩn đã chia sẻ hình ảnh bạn gái Hà Dương đang nép vào người anh, tạo nên một khoảnh khắc “tình bể bình”.

Quan Văn Chuẩn “thả thính” bạn gái

Đáng chú ý nhất chính là dòng trạng thái đính kèm bức ảnh này. Chàng thủ môn sinh năm 2001 đã viết một lời nhắn nhủ ngọt ngào bằng tiếng Anh: “Always behind you, my little girl” (Luôn ở phía sau em, cô gái nhỏ của anh).

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đã “thả tim” không ngớt cho tình cảm của đôi bạn trẻ và để lại nhiều bình luận tương tác. Thủ môn Đặng Tuấn Hưng trêu chọc đồng đội: “Sướng nhì thì không ai dám nhất”. Đáp lại lời bông đùa của đàn anh, Quan Văn Chuẩn khiêm tốn chia sẻ: “Bạn Hưng lại đùa tôi rồi”.

Hay khi thủ môn Nguyễn Văn Toản dành lời khen cho đàn em, Văn Chuẩn vội “đánh trống lảng” khi bày tỏ mong muốn được hội ngộ đàn anh tại các giải đấu: “2 vòng nữa anh em được gặp nhau rồi anh ơi”.

Thủ môn Tuấn Hưng trêu chọc Quan Văn Chuẩn

Quan Văn Chuẩn (sinh năm 2001) hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho Câu lạc bộ Hà Nội tại V.League 1 và đội tuyển U23 Việt Nam.

Bạn gái của anh tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Hà Dương (sinh năm 1998), hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng vóc dáng tiêu chuẩn, thu hút.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn



Bạn gái của Văn Chuẩn ở hữu ngoại hình xinh xắn, vóc dáng thu hút



Nếu Quan Văn Chuẩn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của hai người thì Hà Dương lại rất kín tiếng trên mạng xã hội. Những hình ảnh của cô đều chỉ được chia sẻ nhiều trên trang cá nhân của thủ môn gốc Tuyên Quang.

Ảnh: FBNV