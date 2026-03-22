Thủ môn gần 2m U19 Việt Nam viral MXH, đi dạo phố vô tình gặp nàng thơ, "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi"

Mới đây, tranh thủ thời gian BHL U19 Việt Nam cho cầu thủ "xả trai", thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka – thủ môn vừa được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam đã tranh thủ đi dạo phố. Chàng "người nhện" cao 1m96 đã vô tình tham gia một trò chơi ghép đôi đường phố. Với ngoại hình điển trai chuẩn Gen Z cùng tính cách có phần bẻn lẽn, nhút nhát nhưng chân thành, Nhật Ka đã nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng khi ghép đôi thành công với một bạn nữ xinh xắn. Ai ngờ, Nhật Ka đi chơi lại "chốt đơn" và bế luôn "nàng thơ" ra về.

Nhật Ka đi dạo phốm ghép đôi thành công (Ảnh: Rùa Cột Dọc)

Nhật Ka là ai?

Nguyễn Bá Nhật Ka thực sự là một "viên ngọc thô" quý giá của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 2007, Nhật Ka sang Nhật Bản định cư từ năm 8 tuổi và được rèn luyện trong môi trường bóng đá học đường khắc nghiệt tại đây. Hiện anh đang khoác áo đội bóng của Đại học Ryutsu Keizai (Ryukei) – cái nôi đào tạo nhiều tài năng cho J.League.

Nhật Ka đang tập luỵên cùng U19 Việt Nam (Ảnh: Bongdadoisong)

Điểm khiến giới chuyên môn "phát sốt" chính là chiều cao 1m96. Với chỉ số này, Nhật Ka chính thức trở thành thủ môn cao nhất trong lịch sử các cấp độ đội tuyển Việt Nam, vượt qua cả những đàn anh tên tuổi như Filip Nguyễn (1m92) hay Đặng Văn Lâm (1m88). Không chỉ có lợi thế hình thể, Nhật Ka còn sở hữu kỹ năng chơi chân cực kỳ điêu luyện, một yêu cầu bắt buộc đối với các thủ môn hiện đại tại Nhật Bản.

Dù đứng trước cơ hội lớn để nhập quốc tịch Nhật Bản nhằm thuận tiện cho con đường thi đấu chuyên nghiệp tại J.League, Nhật Ka đã kiên quyết trở về Việt Nam. Chia sẻ với báo chí trong những ngày đầu hội quân tại VFF, anh khẳng định ước mơ lớn nhất là được cống hiến cho màu áo đỏ sao vàng.

Trong đợt tập trung từ ngày 17/3 đến 29/3/2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi, Nhật Ka đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh. Nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát và kỷ luật thép được rèn giũa tại Nhật, anh không gặp khó khăn trong việc chỉ huy hàng phòng ngự.