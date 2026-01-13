Thủ môn điển trai 1m90 Trần Trung Kiên khiến cả cõi mạng gọi tên vì cứu thua xuất sắc cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út đêm ngày 12/1 tại trận cuối bảng A VCK U23 châu Á. Trong một ngày mà hàng thủ U23 Việt Nam phải chịu sức ép nghẹt thở từ đương kim vô địch U23 Ả Rập Xê Út, thủ thành Trần Trung Kiên đã hóa thân thành "bức tường thép" với những pha cứu thua xuất thần, trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn bóng đá.

Phút 51, cả sân vận động như nín thở khi đội trưởng Musab Al Juwayr của đội bạn tung cú dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm. Trung Kiên đổ người chính xác cản phá, nhưng bóng bật ra đúng đà băng vào của Abdulaziz.

Trong tình huống phối hợp trung lộ xé toang hàng phòng ngự Việt Nam, Abdulaziz dứt điểm ở cự ly gần và góc hẹp, nhưng một lần nữa, sải tay dài cùng phản xạ cực nhanh của thủ môn thuộc biên chế HAGL đã khước từ bàn thắng mười mươi của đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 58, sai lầm từ đường chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà của các đồng đội đã đặt khung thành U23 Việt Nam vào tình thế báo động đỏ. Tuy nhiên, Trung Kiên đã sửa sai cho hàng thủ bằng một pha ra vào hợp lý và cản phá xuất sắc, khiến các chân sút áo trắng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Tiếp đó phút 74, thủ môn cao 1m90 lại gây sốt khi đổ người cứu thua.

"Cơn sốt" trên không gian mạng

Ngay sau những pha cứu thua liên tiếp, cái tên Trần Trung Kiên đã trở thành từ khóa "hot" nhất trên mạng xã hội. Trên các Fanpage lớn, hàng ngàn lượt tương tác và bình luận đã dành lời khen ngợi cho thủ môn sinh năm 2003.

Loạt bài đăng rần rần về Trung Kiên (Ảnh chụp màn hình)

Màn trình diễn rực sáng này không chỉ giúp U23 Việt Nam đứng vững trước những đợt sóng dữ từ Tây Á mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của cá nhân Trung Kiên. Từ một cái tên còn khá mới mẻ, anh đang vươn mình trở thành ứng cử viên nặng ký cho vị trí số 1 trong khung gỗ của các cấp độ đội tuyển quốc gia.