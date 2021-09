Thủ lĩnh 'đã chết' của al-Qaeda tái xuất trong video ngày 11/9

Nhóm SITE chuyên giám sát các trang web của phong trào thánh chiến cho biết đoạn video nói trên được công bố hôm thứ Bảy, đúng ngày tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 do al-Qaeda tiến hành nhằm vào Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.



Video dài 61 phút 37 giây, do as-Sahab, đơn vị truyền thông của al-Qaeda sản xuất.

Tuy nhiên, không rõ đoạn video này được quay vào thời gian nào vì trước đó vài tháng có tin đồn al-Zawahri đã chết.

Trong video, al-Zawahri tuyên bố “Jerusalem sẽ không bao giờ bị Do Thái hóa” và ca ngợi các cuộc tấn công của al-Qaeda, bao gồm cả một cuộc tấn công nhắm vào quân đội Nga ở thành phố Raqqa (Syria) vào tháng Một.

al-Zawahri cũng nhắc đến việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh. Tuy nhiên theo SITE, điều này không thể chứng minh rằng đoạn video được quay gần đây vì thoả thuận rút quân đã được kí kết hồi tháng 2/2020. Al-Zawahri cũng không đề cập đến việc Taliban tiếp quản Afghanistan và thủ đô Kabul vào tháng trước, SITE nói thêm.

Tin đồn về cái chết của al-Zawahri xuất hiện từ cuối năm 2002. Từ đó đến nay không có video hoặc bất cứ bằng chứng nào cho thấy al-Zawahri còn sống.

“Ông ta có thể đã chết trong hoặc sau tháng 1/2021”, Rita Katz, Giám đốc SITE viết.

Al-Zawahri, một người Ai Cập, trở thành thủ lĩnh của al-Qaeda sau khi lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden hồi năm 2011 ở Abbottabad (Pakistan).

Trong những năm gần đây, al-Qaeda phải cạnh tranh tầm ảnh hưởng với đối thủ - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS nổi lên bằng cách chiếm giữ nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria vào năm 2014, sau đó mở rộng chi nhánh tới nhiều quốc gia trong khu vực.

Thủ lĩnh của IS ã bị tiêu diệt ở Iraq và Syria, mặc dù các chiến binh của IS vẫn đang hoạt động và thực hiện các cuộc tấn công. Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh bóng tối của IS đã bị lực lượng đặc biệt của Mỹ tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở tây bắc Syria vào tháng 10/2019.