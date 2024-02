Ông Ismail Haniyeh. Ảnh: AFP

Theo tờ The Times of Israel, Núi Đền ở Jerusalem là nơi linh thiêng nhất trong đạo Do Thái. Nơi đây từng có hai ngôi đền được nhắc trong Kinh thánh. Trong khi đó, Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa nằm ở đó là địa điểm linh thiêng thứ ba trong đạo Hồi, khiến nơi đây trở thành điểm nóng trung tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Về phần mình, ngày 26/2, Israel thông báo sẽ cho phép cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trong tháng chay Ramadan sắp tới, nhưng sẽ có những giới hạn tùy theo nhu cầu an ninh. Thông báo này cho thấy có thể xảy ra các cuộc đụng độ nếu đám đông người Palestine hưởng ứng lời kêu gọi của ông Haniyeh.

Ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cáo buộc Hamas đang cố gắng tận dụng tháng Ramadan, hướng sự tập trung vào Núi Đền và Jerusalem để biến đây thành giai đoạn thứ hai trong kế hoạch tấn công mà giai đoạn đầu diễn ra vào ngày 7/10/2023.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/2 đã kêu gọi Israel cho phép người Hồi giáo đến cầu nguyện tại Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Israel cần tạo điều kiện cho người Hồi giáo đến Al-Aqsa vì đây là vấn đề quan trọng đối với an ninh của Israel. Quan chức này đồng thời cảnh báo việc gây căng thẳng ở Bờ Tây và các khu vực khác không mang lại lợi ích cho an ninh quốc gia của Israel.

Lời kêu gọi của ông Haniyeh được đưa ra sau khi ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng rằng các bên sẽ đồng ý với một thỏa thuận giữa Israel và Hamas vào ngày 4/3 tới, cho phép thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza, thả các con tin bị Hamas bắt giữ.

Bất chấp hi vọng lạc quan của ông Biden, Israel và Hamas dường như vẫn chưa đồng thuận về các điều khoản của thỏa thuận. Theo các nguồn tin, dự thảo thỏa thuận gồm tạm dừng giao tranh trong 6 tuần và thả khoảng 40 con tin Israel để đổi lấy 400 tù nhân Palestine bị giam giữ.

Theo Đài phát thanh Quân đội Israel ngày 28/2, các đại diện của Hamas đã mô tả dự thảo thỏa thuận nói trên là tài liệu được soạn theo ý của Israel và phản đối dự thảo. Hamas cho biết dự thảo này không đáp ứng yêu cầu của mình về chấm dứt chiến tranh ở Gaza, không có phần Israel đồng ý để người Palestine trở về miền Bắc Gaza và có quá ít tù nhân Palestine được trả tự do để đổi lấy con tin Israel.

Đồng thời, Hamas vẫn chưa cung cấp cho Israel danh sách các con tin còn sống mà họ giam giữ. Trong khi đó, các nguồn tin của Israel khẳng định rằng không thể tiến hành các cuộc đàm phán nếu không có danh sách này.

Nội các an ninh của Israel sẽ họp vào tối 29/2 trong bối cảnh nỗ lực đạt được thỏa thuận với Hamas.

Bất chấp tốc độ đàm phán chậm chạp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi hy vọng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận. Theo trang tin Ynet, ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày tới, chúng tôi sẽ đạt được lệnh ngừng bắn và sẽ có cứu trợ thực sự cho người dân Gaza”.

Ngoài kêu gọi người dân Palestine tuần hành, trong bài phát biểu của mình, ông Haniyeh cũng kêu gọi lực lượng Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cũng như các quốc gia Arab tăng cường hỗ trợ cho người Palestine ở Gaza. Ông Haniyeh nói: “Nhiệm vụ của các quốc gia Arab và Hồi giáo là chủ động phá bỏ âm mưu gây nạn đói ở Gaza”. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh không có đủ lương thực đến tay người dân Gaza trong khi Liên hợp quốc cảnh báo rằng nhiều người ở đây có nguy cơ chết đói.

Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Dải Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, trong khi công tác cứu trợ nhân đạo gặp trở ngại do tình hình xung đột giữa Hamas và Israel. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, tổng khối lượng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza trong tháng 2 đã giảm 50% so với tháng 1. Ít nhất 576.000 người ở Dải Gaza - tương đương 25% dân số, đang đối mặt với nạn đói.

28/2, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, trong 2 ngày qua, lực lượng này đã sử dụng máy bay vận chuyển và thả khoảng 160 kiện hàng viện trợ gồm thực phẩm và thuốc men xuống 17 địa điểm dọc theo bờ biển ở phía Nam Dải Gaza. Chiến dịch thả hàng viện trợ xuống Gaza có sự hỗ trợ từ các máy bay của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Ai Cập, Pháp và Mỹ. Các máy bay còn thả hàng xuống khu vực bệnh viện dã chiến do Jordan thiết lập tại thành phố Khan Younis.

Hình ảnh video cho thấy hàng nghìn người Palestine ở phía Nam Dải Gaza đã kéo ra bờ biển nhặt những gói hàng rơi xuống biển hoặc rơi xuống các khu dân cư.

IDF cho biết chiến dịch này cũng bổ sung cho các chuyến xe tải chở hàng nhân đạo qua cửa khẩu vào Gaza hằng ngày.