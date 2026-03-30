Thư Kỳ không ngại nhường vị trí center event cho Angelina Jolie

Sự kiện của Tom Ford tại Thượng Hải (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám của làng giải trí. Đặc biệt, màn xuất hiện của Angelina Jolie và Thư Kỳ khiến toàn bộ ống kính gần như đổ dồn về khu vực thảm đỏ. Nếu Angelina Jolie mang đến khí chất ngôi sao Hollywood sắc lạnh, quyền lực thì Thư Kỳ lại ghi điểm với vẻ đẹp mặn mà, tinh tế rất riêng của một biểu tượng sắc đẹp Cbiz. Đáng chú ý, khoảnh khắc Thư Kỳ khéo léo, chủ động nhường spotlight cho minh tinh quốc tế đã nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng. Sự tinh tế này không chỉ thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt công chúng và truyền thông.

Khoảnh khắc Thư Kỳ nhường vị trí center tại event Tom Ford đang lan truyền trên MXH. (Nguồn: TikTok)

Cụ thể, vì là ngôi sao Trung có vị thế cao nhất sự kiện, không có gì lạ khi Thư Kỳ được xếp chụp hình ở vị trí center. Tuy nhiên, sau khi để truyền thông chụp hình xong, nữ diễn viên đã di chuyển sang bên rìa trái, nhường chỗ cho Angelina Jolie và GĐST Haider Ackermann đứng vào trung tâm hơn.

Màn nhường spotlight cho Angelina Jolie của Thư Kỳ ghi điểm với công chúng.

Thư Kỳ gây ấn tượng với tạo hình sắc sảo, quyến rũ trong bộ suit đen oversized đậm chất menswear. Chiếc blazer dáng rộng khoác hờ, layer sơ mi phóng khoáng để lộ lớp áo bra ren bên trong với khoảng hở vừa đủ, tạo nên sự giao thoa giữa mạnh mẽ và quyến rũ. Quần âu ống suông dài kết hợp cùng thần thái lạnh lùng giúp từng bước đi của cô thêm phần quyền lực và dứt khoát. Không chọn lối lên đồ quá an toàn, Thư Kỳ khéo léo chơi đùa với tỷ lệ và chất liệu, khiến tổng thể trở nên hiện đại, thời thượng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng vốn có của một minh tinh hàng đầu Cbiz.

Outfit mang vibe phóng khoáng, sang trọng và quyến rũ của Thư Kỳ. (Ảnh: Weibo)

Khí chất sang trọng, cuốn hút của minh tinh đình đám. (Ảnh: Weibo)

Với Angelina Jolie, cô lựa chọn một thiết kế váy trắng dáng robe mang tinh thần tối giản nhưng đầy quyền lực. Chất liệu vải mềm rủ theo từng chuyển động, kết hợp cùng phần cổ chữ V vừa phải tạo nên vẻ gợi cảm kín đáo, đúng với phong cách thanh lịch đặc trưng của nữ minh tinh Hollywood. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng buộc hờ nơi eo, giúp định hình vóc dáng mà vẫn giữ được sự phóng khoáng. Không cần trang sức cầu kỳ, mái tóc buông nhẹ cùng layout makeup nhấn vào đôi môi đỏ càng làm nổi bật thần thái sang trọng, quyền lực.

Angelina Jolie gây ấn tượng với khí chất đỉnh cao, đúng chuẩn “less is more”. (Ảnh: Weibo)

Cổ Lực Na Trát tham dự sự kiện với set đồ all black ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ xíu. Kiểu tóc búi gọn cùng layout makeup sắc giúp visual mỹ nhân Tân Cương thêm phần sang chảnh. (Ảnh: Weibo)