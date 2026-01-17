Vào đêm ngày 17 tháng 1, một máy bay cứu thương An-148-100-EM của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moskva. Chiếc phi cơ cất cánh từ Grozny sau khi có thông tin về một vụ tai nạn giao thông liên quan đến Adam Kadyrov, 18 tuổi, Thư ký Hội đồng An ninh Chechnya.

Theo dịch vụ theo dõi không lưu FlightRadar, máy bay đã hạ cánh lúc 00:10 giờ Kyiv, theo thông tin từ ấn phẩm "Những câu chuyện quan trọng" .

Máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp cất cánh từ Chechnya lúc 6 giờ 37 phút chiều và bay đến Moskva nhanh hơn khoảng nửa giờ so với chuyến bay thông thường. Điều này xác nhận rằng việc vận chuyển đã được thực hiện một cách nhanh chóng.

Theo nguồn tin từ phong trào đối lập Chechnya Niyso và ấn phẩm Kavkaz.Realii , vào khoảng 4 giờ chiều, Adam Kadyrov đã gặp tai nạn giao thông sau khi chiếc xe của anh ta bị mất kiểm soát ở tốc độ cao.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của anh ấy vẫn còn mâu thuẫn: theo một số báo cáo, Adam Kadyrov đang trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên theo những báo cáo khác, anh ấy đã tỉnh lại và các bác sĩ không bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tương lai.

Máy bay An-148-100-EM hạ cánh tại Moskva vào ngày 17 tháng 1 năm 2026.

Ban đầu, Adam Kadyrov được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Cộng hòa Grozny, nhưng sau đó các bác sĩ quyết định đưa anh ta đến Moskva để điều trị tiếp, cho thấy thương tích khá nghiêm trọng.

Adam Kadyrov cũng là con trai của người đứng đầu Cộng hòa Chechnya, Ramzan Kadyrov, đồng thời giữ cương vị đứng đầu đội an ninh cá nhân của ông.