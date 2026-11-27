Ở tuổi 50, sau ba thập kỷ đứng trước ống kính, Thư Kỳ vừa nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63 với bộ phim đầu tay "Girl" (Nữ hài). Câu chuyện của chị là lời nhắc nhở dịu dàng mà mạnh mẽ: thành công không hỏi bạn bao nhiêu tuổi, nó chỉ hỏi bạn có dám bắt đầu hay không.

Tối 22/11, tại Trung tâm Âm nhạc Pop Đài Bắc, Thư Kỳ bước lên sân khấu nhận tượng Kim Mã từ tay hai đạo diễn mà chị ngưỡng mộ nhất: Lý An và Bong Joon Ho. "Girl" bước vào mùa giải năm nay với 10 đề cử, nhiều thứ hai chỉ sau "Arrested Memory" của đạo diễn Nhật Bản Sabu, theo Screen Daily. Một ngày trước đó, phim cũng đã nhận giải của Liên đoàn Phê bình phim Quốc tế (FIPRESCI) trong khuôn khổ Liên hoan phim Kim Mã. Theo The Standard, đây là tượng Kim Mã thứ ba trong sự nghiệp của Thư Kỳ, sau giải Nữ phụ xuất sắc năm 1998 với "Your Place or Mine!" và Nữ chính xuất sắc năm 2005 với "Tối hảo thời quang" (Three Times). Khoảng cách giữa hai lần chạm tay vào tượng Kim Mã gần nhất là tròn 21 năm.

Thư Kỳ nghẹn ngào phát biểu khi nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63, tối 22/11. Ảnh: MyVideo

Khoảnh khắc khiến khán phòng xúc động nhất lại đến từ sự khiêm nhường của chị. Theo ETtoday và CTWANT, việc đầu tiên Thư Kỳ làm khi cầm micro là xin lỗi các đạo diễn trẻ cùng hạng mục: "Thật ngại quá, tôi là một diễn viên vào nghề 30 năm, nhiều kinh nghiệm như vậy mà lại chạy sang tranh giải đạo diễn mới". Chị nói muốn chia sẻ giải thưởng này với tất cả những người cùng được đề cử.

Lý An và Bong Joon Ho cùng trao giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất năm nay. Ảnh: BTC Kim Mã

Rồi giọng chị nghẹn lại khi nhắc đến người thầy Hầu Hiếu Hiền. "Đây là tác phẩm tôi đã hứa với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền nhất định phải hoàn thành. Nếu không có đạo diễn Hầu Hiếu Hiền thì sẽ không có 'Girl', cũng không có tôi của ngày hôm nay", chị chia sẻ, theo Yahoo Đài Loan. Chị kể rằng ông từng nói với chị: con người không có giới hạn, chỉ cần không ngừng nỗ lực là có thể vượt qua giới hạn của chính mình. Thư Kỳ dành tặng giải thưởng này cho ông.

Lý An ôm chúc mừng Thư Kỳ trên sân khấu. Ảnh: MyVideo

Ở hậu trường, chị trở lại đúng con người hài hước quen thuộc. Thư Kỳ kể lẽ ra chị còn khóc to hơn nữa, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đếm ngược 10 giây hiện trên màn hình lớn, nước mắt "lập tức rút vào trong". Chị ví cảm giác nhận giải giống như cô học trò cầm bảng điểm hạng nhất chạy về nhà khoe bố mẹ. Được hỏi về mục tiêu tiếp theo, chị không ngần ngại: "Lần sau tôi sẽ cố gắng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất". Theo Nextapple, chị nói động lực lớn nhất giải thưởng mang lại là sức để tiếp tục làm bộ phim thứ hai.

Ở hậu trường, Thư Kỳ hài hước kể chuyện bố mẹ. Ảnh: TVBS

14 năm cho một bộ phim đầu tay

Điều làm nên giá trị của chiếc cúp này không nằm ở hai chữ "đạo diễn mới", mà ở hành trình dài phía sau nó. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Thư Kỳ kể ý tưởng làm đạo diễn bắt đầu từ năm 2011, khi chị đang hoài nghi về chính khả năng diễn xuất của mình và Hầu Hiếu Hiền bất ngờ hỏi: "Em có muốn làm đạo diễn không?". Mùa hè năm 2013, trên phim trường "Nhiếp Ẩn Nương", ông hỏi lại lần nữa và khuyên chị hãy bắt đầu từ điều mình muốn nói nhất. Thư Kỳ khi ấy sững sờ hỏi lại thầy có thật sự nghĩ chị làm được không. Câu trả lời của ông rất đơn giản: không thử thì sẽ không bao giờ biết.

Chị mất hơn 10 năm viết đi viết lại kịch bản, đập đi xây lại cấu trúc không biết bao nhiêu lần. Cú hích cuối cùng đến vào năm 2023, khi chị ngồi ghế giám khảo Liên hoan phim Venice. Ngay sau đó, Thư Kỳ ở lại Milan, tự giam mình 13 ngày trong khách sạn và hoàn thành kịch bản sớm hơn dự kiến hai ngày.

Đây là tượng Kim Mã thứ ba trong sự nghiệp của Thư Kỳ, cách lần gần nhất 21 năm. Ảnh: China Times

Con đường đến với Kim Mã cũng không thẳng tắp. Theo TVBS, nhà sản xuất Diệp Như Phân cho biết "Girl" đã lỡ hạn nộp hồ sơ Kim Mã năm 2025 vì phim chưa hoàn thiện, nên ê-kíp dồn sức cho Venice. Phim trở thành tác phẩm đầu tay duy nhất trong hạng mục tranh giải chính tại Venice năm đó, rồi giúp Thư Kỳ nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Busan tháng 9/2025 và giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng Hong Kong tháng 4/2026. Đến năm nay, khi trở về đúng mảnh đất nơi câu chuyện diễn ra, bộ phim mới chạm tay được vào tượng Kim Mã.

Ê-kíp "Girl" ăn mừng sau lễ trao giải. Ảnh: TVBS

"Girl" lấy bối cảnh thành phố cảng Cơ Long năm 1988, kể về cô bé Tiểu Lệ lớn lên trong một gia đình có người cha nghiện rượu và bạo lực, cho đến khi gặp được người bạn tự do, mạnh mẽ đầu tiên của đời mình. Theo AFP, Thư Kỳ dùng chính tuổi thơ lớn lên bên người cha nghiện rượu làm chất liệu cho phim. Chị nói với SCMP rằng kịch bản chứa đến 70% con người chị. Theo TVBS, sau khi phim hoàn thành, chị đã nói với cha mình: "Xin lỗi bố, con đã đưa câu chuyện của bố lên màn ảnh lớn".

Một cảnh trong phim "Girl", lấy bối cảnh thành phố cảng Cơ Long năm 1988. Ảnh: BTC Kim Mã

Phải đến tuổi gần 50, khi đã đủ trải nghiệm để nhìn lại quá khứ mà không còn bị nó làm tổn thương, chị mới kể được câu chuyện ấy. Đêm qua, chị còn đùa rằng muốn chúc bố mẹ "tiếp tục uống rượu đánh nhau", vì với chị, việc hai ông bà còn đủ sức cãi vã nghĩa là họ vẫn khỏe mạnh.

Bài học cho những người phụ nữ tuổi 40

Có một chi tiết thú vị: Thư Kỳ thừa nhận chị đã bắt đầu được mời đóng vai bà ngoại. Nhưng thay vì coi đó là tín hiệu để lùi lại, chị đang chuẩn bị cho tác phẩm đạo diễn tiếp theo, và còn hào hứng nói muốn thử vai một kẻ sát nhân biến thái, dạng vai chị chưa từng đóng suốt sự nghiệp.

Thư Kỳ đang chuẩn bị cho tác phẩm đạo diễn tiếp theo. Ảnh: TVBS

Câu chuyện của Thư Kỳ không phải là câu chuyện "muộn còn hơn không". Ba mươi năm đứng trước ống kính, làm việc với Hầu Hiếu Hiền và vô số đạo diễn khác, chính là ba mươi năm chị âm thầm học nghề. Những năm tháng ấy không mất đi, chúng chỉ chờ một ngày được dùng đến. Ở tuổi 40, 50, chúng ta không bắt đầu lại từ con số 0, mà bắt đầu từ tất cả những gì mình đã sống qua.

Nếu bạn đang ấp ủ một dự định nào đó nhưng ngần ngại vì nghĩ mình đã quá tuổi, hãy nhớ đến người phụ nữ 50 tuổi đứng trên sân khấu Kim Mã đêm qua, vừa khóc vừa nói "lần sau tôi sẽ cố gắng giành giải lớn hơn". Như lời người thầy của chị: không thử thì sẽ không bao giờ biết.