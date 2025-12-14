HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thứ không ai muốn thấy vừa xuất hiện trong rẫy người dân ở Đà Nẵng

Trần Thường |

Quả bom được phát hiện tại khu vực rẫy của người dân, cách nhà dân gần nhất khoảng 1 km, cách khu dân cư khoảng 4 km.

Lúc 7 giờ sáng 14-12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện vật liệu nổ nghi ngờ là bom.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng đến khu vực để kiểm tra và căng dây cảnh báo, đồng thời nhắc nhở chủ rẫy không đến gần khu vực.

Thứ không ai muốn thấy vừa xuất hiện trong rẫy người dân ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thứ không ai muốn thấy vừa xuất hiện trong rẫy người dân ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Quả bom dài chừng hơn 1 m được phát hiện trong khu vực rẫy của người dân

Kết quả kiểm tra xác định vật liệu nổ phát hiện khả năng là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, cách đường nối Phước Chánh - Phước Thành khoảng 500 m trên rẫy nhà dân, cách nhà dân gần nhất khoảng 1 km, cách khu dân cư gần nhất khoảng 4 km.

Thứ không ai muốn thấy vừa xuất hiện trong rẫy người dân ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo người dân không được lại gần để tránh nguy hiểm

Theo quan sát và nhận định, đường kính quả bom khoảng 30 cm - 40 cm, dài khoảng 1 - 1,2 m; phần lộ trên bề mặt dài khoảng 60 cm - 70 cm, phần còn lại bị chôn vùi trong đất.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh phân công lực lượng Dân quân thường trực tiến hành kiểm tra hằng ngày tại khu vực trên để đảm bảo an toàn cho nhân dân, đồng thời báo cáo cấp trên có hướng xử lý đối với quả bom này.

