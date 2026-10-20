Thủ khoa Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Con trai hiệu trưởng trường cấp 3 nổi tiếng, tài sắc không thiếu thứ gì

Danh sách nghệ sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới năm nay tiếp tục được nối dài.

CAPTAIN BOY là nghệ sĩ Việt tiếp theo góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler sau đợt công bố mới nhất. Nam ca sĩ nối dài danh sách những gương mặt Vbiz từng được đề cử tại cuộc đua nhan sắc quốc tế này như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD, Isaac, JSOL,....

CAPTAIN BOY được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Sở hữu ngoại hình điển trai, trẻ trung cùng phong cách năng động, CAPTAIN BOY là một trong những nghệ sĩ Gen Z thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ. Không chỉ ghi điểm nhờ visual sáng sân khấu, nam ca sĩ còn tạo thiện cảm với hình ảnh gần gũi, tính cách hài hước và khả năng trình diễn linh hoạt. Đây cũng là những yếu tố giúp CAPTAIN BOY xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo sau khi tham gia các chương trình âm nhạc.

CAPTAIN BOY, tên thật Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình, là một trong những gương mặt trẻ theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng của Vpop

CAPTAIN BOY, tên thật Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình, là một trong những gương mặt trẻ theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ đa năng của Vpop. Không chỉ ca hát và rap, anh còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc, từng bước xây dựng màu sắc cá nhân qua nhiều sân chơi truyền hình. Năm 2015, khi mới 12 tuổi, Hoàng Đức Duy tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí, đánh dấu những bước đầu tiên trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Trải nghiệm tại sân chơi dành cho các tài năng nhí giúp anh sớm làm quen với việc biểu diễn trước công chúng và nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát.

CAPTAIN BOY còn gây ấn tượng khi là Thủ khoa đầu vào khoa Thanh Nhạc của ngành Âm nhạc ứng dụng tại Trường Đại học Thăng Long

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, CAPTAIN BOY còn gây ấn tượng khi là Thủ khoa đầu vào khoa Thanh Nhạc của ngành Âm nhạc ứng dụng tại Trường Đại học Thăng Long. Nền tảng đào tạo chuyên môn tạo điều kiện để nam nghệ sĩ phát triển kỹ năng ca hát, đồng thời hỗ trợ quá trình theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau Giọng Hát Việt Nhí, CAPTAIN BOY tiếp tục thử sức tại King Of Rap năm 2020 và Rap Việt mùa 3 năm 2023, từng bước tích lũy kinh nghiệm qua những sân chơi âm nhạc. Tại Rap Việt, tiết mục Rolling Down gây chú ý khi anh mời mẹ ruột, bà Phạm Ngọc Hà, cùng xuất hiện trên sân khấu.

Năm 2023, Captain Boy từng mời mẹ cùng biểu diễn trên sân khấu Rap Việt

Mẹ nam nghệ sĩ từng là giáo viên Ngữ văn và giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Công Nghiệp tại Hòa Bình. Đáng chú ý, bà từng có ước mơ theo đuổi ca hát nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Vì vậy, màn trình diễn cùng con trai không chỉ thể hiện tình cảm gia đình mà còn giúp bà chạm đến niềm đam mê âm nhạc còn dang dở. Bà cũng là người nhận ra năng khiếu ca hát của CAPTAIN BOY từ nhỏ và luôn ủng hộ con theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ đến khi anh góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên vào năm 202

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ đến khi anh góp mặt tại Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên vào năm 2024. Là một trong những gương mặt trẻ của chương trình, CAPTAIN BOY gây chú ý nhờ khả năng đảm nhận nhiều vai trò trong một tiết mục, từ hát, rap đến sáng tác và trình diễn. Những phần thể hiện như You, Chân Thành và No Far No Star giúp anh tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời xây dựng cộng đồng người hâm mộ riêng.

Ừ Thì Chia Tay - CAPTAIN BOY, RHYDER

Sau Anh Trai Say Hi, CAPTAIN BOY tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với loạt sản phẩm như Ừ Thì Chia Tay kết hợp cùng RHYDER, Ai Lớn Cũng Phải, Giá Mà Anh và Cảm Ơn Đã Ở Bên. Năm 2025, anh còn góp giọng trong ca khúc nhạc phim Không Sao Đâu thuộc bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, đồng thời tổ chức mini concert cá nhân đầu tiên mang tên Mặt Chạm Mặt.

Bước sang năm 2026, CAPTAIN BOY tiếp tục tham gia Tinh Hà Say Hi

Bước sang năm 2026, CAPTAIN BOY tiếp tục tham gia Tinh Hà Say Hi, chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của hai mùa Anh Trai Say Hi. Tại đây, nam nghệ sĩ có thêm cơ hội thể hiện khả năng sáng tác, dẫn dắt đội nhóm và xây dựng ý tưởng trình diễn. Anh để lại dấu ấn qua các tiết mục như IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương), MRT và LAVIEM. Đáng chú ý, LAVIEM có đoạn lời tiếng Nhật do anh sáng tác, cho thấy nỗ lực thử nghiệm cách kết hợp ngôn ngữ và giai điệu trong âm nhạc.

Khép lại hành trình tại Tinh Hà Say Hi CAPTAIN BOY xuất sắc góp mặt trong Best 5 chung cuộc

Khép lại hành trình tại Tinh Hà Say Hi CAPTAIN BOY xuất sắc góp mặt trong Best 5 chung cuộc. Thành tích này tiếp tục ghi dấu sự trưởng thành của nam nghệ sĩ sau hai năm kể từ khi được đông đảo khán giả biết đến qua Anh Trai Say Hi. Bên cạnh những dấu ấn trên sân khấu, việc được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler cũng là cột mốc đáng chú ý, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với sự quan tâm của công chúng nhờ lợi thế ngoại hình.

CAPTAIN BOY được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật tiếp theo của nhạc Việt trong thời gian tới

Từ cậu bé xuất hiện trên truyền hình năm 12 tuổi đến nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu sắc âm nhạc riêng, CAPTAIN BOY đã trải qua gần một thập kỷ tích lũy kinh nghiệm trước khi tạo được bước chuyển rõ rệt về độ nhận diện. Hành trình của anh là quá trình bền bỉ thử sức qua nhiều sân chơi, không ngừng hoàn thiện khả năng sáng tạo và khẳng định bản thân. Việc được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler tiếp tục giúp tên tuổi nam ca sĩ thu hút sự chú ý. Với lợi thế ngoại hình, khả năng trình diễn đa dạng cùng định hướng phát triển âm nhạc riêng, CAPTAIN BOY được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật tiếp theo của nhạc Việt trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV