Thu hồi toàn quốc Siro ăn ngon Hải Bé vì là hàng giả

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định cho thấy, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm như Vitamin A, Canxi, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng công bố trên nhãn. Đây là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng quyết định hiệu quả sản phẩm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Siro Hải bé bị thu hồi trên toàn quốc

Trên cơ sở đó, ngày 20/6/2025, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 1324/ATTP-PCTTR, yêu cầu các Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương, triển khai một số biện pháp:

Tiến hành rà soát, kiểm tra và phối hợp với lực lượng chức năng để thu hồi toàn bộ sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé hiện đang lưu hành trên thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cụ thể là Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đang len lỏi vào thị trường, gây nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Siro ăn ngon Hải Bé là một trong những sản phẩm được Lê Văn Hải (ở Ninh Bình) - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" vừa bị bắt về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm kinh doanh suốt một thời gian dài. Nhiều gia đình tin tưởng Hải Bé đã mua sản phẩm siro với hi vọng con hết lười ăn nhưng tác dụng không như quảng cáo.

Khám trụ sở Công ty TNHH Hải Bé ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, công an thu hàng trăm kiện hàng là mĩ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, từ năm 2024 đến nay, qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen"... Công ty Hải Bé đã bán hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã được bán hơn 100.000 hộp.

Siro Hải Bé năm 2024 đã được Cục An toàn Thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.