Thu hồi khẩn một số sữa công thức nghi nhiễm độc tố

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 27-1 phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu thu hồi và ngừng kinh doanh một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ do nghi nhiễm độc tố gây hại cho sức khỏe.

Một số sản phẩm sữa bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố cereulide, có nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam, Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Ausmart (TPHCM), yêu cầu gỡ bỏ ngay các sản phẩm sữa công thức nằm trong danh sách cảnh báo khỏi nền tảng thương mại điện tử.

Thông tin từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) cho thấy một số lô sữa công thức đang bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố cereulide. Đây là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm xác định 5 sản phẩm thuộc diện cảnh báo, gồm: Babybio Optima 1 (800 g) các lô số 894408 (hạn dùng 9-7-2027) và 900035 (hạn dùng 12-8-2027); Babybio Optima 1 (400 g) lô số 900932 (hạn dùng 18-8-2027), do Vitagermine sản xuất; Alula Gold Reflux (900 g) lô số 8000003387 (hạn dùng 17-3-2027) và Alula Colic & Constipation (850 g) lô số 8000003407 (hạn dùng 17-3-2027), do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất.

Lô sữa bột thương hiệu Babybio Optima 1 bị thu hồi khẩn do lo ngại sản phẩm nhiễm độc tố cereulide gây hại cho trẻ nhỏ



Kết quả hậu kiểm cho thấy các sản phẩm nêu trên vẫn đang được quảng cáo, bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp liên quan ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin sản phẩm vi phạm, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31-1-2026.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo và đề nghị phối hợp giám sát việc thu hồi tới các cơ quan liên quan như Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng các hiệp hội sữa và thực phẩm chức năng.