Thu hàng nghìn tỷ mỗi năm từ truyền hình, quảng cáo, ông chủ game show Rap Việt lấn sân lĩnh vực địa ốc

Đất Việt VAC là một trong những công ty công nghệ truyền thông và giải trí lớn nhất Việt Nam. Thành lập từ năm 1994 bởi ông Đinh Bá Thành, ba cột trụ đầu tiên của công ty này là DatViet Media (Công ty truyền thông), DatViet OOH (Công ty quảng cáo ngoài trời) và DDB Việt Nam (Công ty liên doanh về quảng cáo).



Cùng với thời gian, Đất Việt VAC mở rộng mạnh mẽ hình thành thêm hàng chục công ty thành viên, trong đó các tên tuổi lớn nhất bao gồm: DongTay Promotion (nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế), TK-L (công ty cung ứng bản quyền truyền hình), M&T Pictures (hãng sản xuất phim truyền hình), DID TV ( kênh truyền hình tư hữu), Nomad MGMT VietNam (công ty quốc tế quản lý tài năng)...

Năm ngoái, Đất Việt VAC đem về thành công lớn với Rap Việt, chương trình truyền hình thực tế về nhạc rap gây bão ngành giải trí.

Ít người biết rằng, ngoài truyền thông là thế mạnh, ông Đinh Bá Thành, ông chủ Đất Việc VAC còn lấn sân sang mảng kinh doanh bất động sản.

Ông Thành là Chủ tịch HĐQT của công ty The Nam Khang Corporation – Chủ đầu tư dự án Mandarin Oriental Đà Nẵng. Tại công ty này, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (vợ ông Thành) trong vai trò Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Ông James Riley - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Mandarin Oriental và ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch The Nam Khang.

Cuối tháng 2 vừa qua, The Nam Khang của ông Đinh Bá Thành đã ký kết thỏa thuận với Mandarin Oriental Hotel Group (nhà quản lý dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp). Mandarin Oriental Hotel Group đang vận hành 33 khách sạn, 7 khu dân cư tại 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Công ty này là thành viên của Tập đoàn Jardine Matheson.



Dự án của The Nam Khang nằm trên bờ biển dài 30 km, phía Nam giáp phố cổ Hội An. Quần thể gồm 69 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 18 biệt thự 3 phòng ngủ, được thiết kế có không gian riêng. Theo kế hoạch, dự án Mandarin Oriental Đà Nẵng sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2024.

The Nam Khang được thành lập từ năm 2007, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2019, công ty tăng vốn mạnh từ 180 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng, đầu năm 2020 tăng tiếp lên 588 tỷ đồng. Việc tăng vốn của The Nam Khang có thể xem như sự chuẩn bị cho kế hoạch triển khai dự án Mandarin Oriental Đà Nẵng, như đã thấy là vào đầu năm 2021.

Quay trở lại với đế chế truyền thông Đất Việt VAC, hệ sinh thái của ông Đinh Bá Thành đem về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Quán quân thuộc về DatViet Media với kinh nghiệm 26 năm cung cấp các giải pháp truyền thông. Năm 2019, công ty này đạt 2.300 tỷ đồng doanh thu.

Đất Việt VAC cho ra hai công ty: DID Truyền thông (DID Media) năm 2003 và DID Truyền hình (DID TV) năm 2006. Ngay sau khi được thành lập, DID TV tiếp quản Đài phát thanh và truyền hình Đà Nẵng (DRT), hiện đã trở thành một trong những nhà đài hàng đầu khu vực miền Trung.



Tháng 10/2010, Đài truyền hình TP HCM giao DID TV tái cơ cấu kênh HTV 2. Những năm tiếp theo đó, Đất Việt VAC hợp tác với Tập đoàn Lotte cho ra đời kênh mua sắm tại nhà Lotte Đất Việt Homeshopping (2012); ra mắt kênh phim truyện trên hệ thống truyền hình cáp Đài truyền hình Việt Nam, kênh VTVCab7 (D - Dramas); hay năm 2013 kênh VTVCab1 - Giải trí TV bắt đầu phát sóng.

Năm 2019, doanh thu DID TV đạt 625 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 49% và 53%, Đây là năm bùng nổ của công ty này so với những năm trước đó.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của DID Media lại sa sút. Doanh thu năm 2018 còn 172 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 65 tỷ đồng, giảm một nửa so với 2016.

Đông Tây Promotion chuyên cung cấp các chương trình game show đưa định dạng quốc tế đến Việt Nam, nổi tiếng nhất với "Ơn giời Cậu đây rồi", "Bước nhảy ngàn cân", "Nhanh như chớp"… cũng có kết quả kinh doanh không biến động đáng kể, doanh thu năm 2019 đạt 369 tỷ đồng và lãi 31 tỷ đồng.

Mô hình quảng cáo ngoài trời tưởng chừng đã cũ nhưng 2019 DatViet OOH bất ngờ tăng doanh thu gấp đôi lên gần 200 tỷ đồng. Công ty quản lý nhân tài (chủ yếu là các người mẫu, diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp) Nomad Management Vietnam đạt doanh thu 91 tỷ đồng, tăng 60%; lãi sau thuế 7 tỷ đồng…