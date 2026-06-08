Thứ gì đã "cõng" Pantsir-SMD-E lên nóc nhà giúp Nga?

Việc triển khai các hệ thống này trên cao giúp giảm thiểu khả năng các tòa nhà xung quanh làm che khuất tầm bắn của hệ thống.

Pantsir-SMD-E lên nóc nhà

Những hình ảnh ghi lại tại quận Sokolniki (Moscow) cho thấy các hoạt động liên tiếp của lực lượng trực thăng vận tải lớn và mạnh nhất thế giới nhằm đưa các hệ thống phòng không cố định Pantsir-SMD-E lên nóc các tòa nhà cao tầng.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực nhằm mở rộng nhanh chóng mạng lưới phòng thủ đa tầng khắp thủ đô nước Nga trước mối đe dọa từ các đợt tập kích bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine.

Các máy bay trực thăng Mi-26 lần đầu tiên được phát hiện khi đang cẩu hệ thống Pantsir-SMD-E lên các mái nhà vào cuối tháng 5, và hoạt động này dường như vẫn đang được tiếp tục nhằm ứng phó với những mối đe dọa cận kề đối với người dân, các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các tòa nhà chính phủ.

Giới phân tích Nga ngày càng lo ngại và chỉ ra rằng Lực lượng Vũ trang nước này chưa thể đưa ra phương án phòng thủ hiệu quả trước các đợt tập kích UAV quy mô lớn với tần suất ngày càng dày đặc của Ukraine, đồng thời đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy các khu đô thị lớn bốc cháy dữ dội tại nhiều trung tâm dân cư trên khắp cả nước.

Mi-26 không chỉ là dòng trực thăng thương mại lớn nhất và nặng nhất từng được sản xuất hàng loạt, mà còn là phương tiện bay cánh quay có sức nâng lớn nhất trong lịch sử hàng không.

Nó sở hữu khả năng vận chuyển những khối lượng hàng hóa khổng lồ mà không một chiếc trực thăng hoạt động nào khác có thể sánh bằng. Được thiết kế từ thời Liên Xô nhằm mục đích vận chuyển các thiết bị vốn trước đây đòi hỏi phải dùng máy bay cánh cố định, Mi-26 cho đến nay vẫn đứng biệt lập so với tất cả các dòng trực thăng khác nhờ quy mô và sức tải vượt trội.

Với tải trọng tối đa lên tới 20 tấn, dòng trực thăng này có thể mang theo khối lượng hàng hóa gấp đôi so với hầu hết các trực thăng hạng nặng của phương Tây như CH-47 Chinook, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với sức chứa của một số dòng máy bay vận tải chiến thuật cánh cố định.

Cánh quạt chính gồm 8 cánh vô cùng lớn với đường kính khoảng 32 mét, được vận hành bởi hai động cơ turbine trục D-136, tạo ra lực nâng đủ lớn để chở xe bọc thép, các khẩu pháo lớn, thiết bị công binh hoặc một lượng lớn binh sĩ đến trực tiếp những địa điểm mà máy bay cánh cố định không thể tiếp cận.

Mi-26 đa năng

Mục tiêu thiết kế ban đầu của Mi-26 là để vận chuyển trực tiếp xe chiến đấu bộ binh, hệ thống phòng không di động, xe bồn chở nhiên liệu hoặc máy móc công trình vào các vùng tiền tuyến hẻo lánh không có đường băng dã chiến.

Từ đó giúp tăng viện nhanh chóng cho các đơn vị đang bị cô lập, hoặc cung cấp thiết bị bắc cầu và hậu cần đến các khu vực bị chia cắt do cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Khả năng dịch chuyển các trang thiết bị hạng nặng băng qua núi đồi, rừng rậm hoặc sông ngòi mang lại cho các nhà chỉ huy một sự cơ động tác chiến vượt trội, loại bỏ nhu cầu phải thực hiện nhiều chuyến bay bằng trực thăng nhỏ hơn hoặc triển khai các đoàn xe vận tải mặt đất kéo dài vốn rất dễ bị phục kích.

Ngoài ra, dòng máy bay này cũng được ứng dụng rộng rãi trong các mục đích dân sự, bao gồm vận chuyển máy biến áp, thiết bị xây dựng và các tòa nhà tiền chế đến các vùng sâu vùng xa, đồng thời hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiệm vụ này bao gồm cả việc cẩu các máy bay và trực thăng gặp nạn — những phương tiện vốn sẽ phải tháo dỡ hoàn toàn trước khi vận chuyển. Mi-26 đóng vai trò như một chiếc cần cẩu bay hạng nặng theo cách mà không một phương tiện bay nào khác trên thế giới có thể làm được.

Các hệ thống Pantsir-SMD-E đang được trực thăng vận chuyển lên các nóc nhà ở Moscow được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng cố định trước các mối đe dọa từ phương tiện bay không người lái.

Mỗi hệ thống này có thể tích hợp tới 48 tên lửa đánh chặn UAV loại nhỏ TKB-1055, hoặc 12 tên lửa đất đối không dẫn đường bằng lệnh tầm ngắn loại lớn hơn mang mã hiệu 57E6.

Việc triển khai các hệ thống này trên cao giúp giảm thiểu khả năng các tòa nhà xung quanh làm che khuất tầm bắn của hệ thống. Tầm bắn ngày càng mở rộng của các cuộc tấn công bằng UAV từ phía Ukraine đã làm dấy lên khả năng các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các trung tâm công nghiệp trọng điểm ở vùng Urals, cũng sẽ bắt đầu được gia cố bằng các biện pháp tương tự như ở Moscow, nếu như quá trình này chưa được tiến hành trên thực tế.

Mặc dù vậy, tính bền vững của việc phụ thuộc vào các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV đang bị đặt dấu hỏi lớn. Điều này đã thúc đẩy những tiếng nói trong hàng ngũ lãnh đạo Nga kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công đáp trả vào các cơ sở tại châu Âu đang hỗ trợ chương trình UAV của Ukraine nhằm cắt đứt nguồn cung ứng.