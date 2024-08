Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm giả công an: Gọi điện lừa đảo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng

Đầu năm 2019, một vụ việc lừa đảo diễn ra khi Du Sheng Teacher, một người Đài Loan khoảng 27 tuổi, dẫn đầu nhóm tội phạm tạo ra ứng dụng giả mạo Bộ Công an, hoạt động trên hệ điều hành Android. Từ Malaysia, Du Sheng đã chỉ đạo việc mua sắm hàng ngàn dữ liệu cá nhân của người dân Việt Nam. Băng nhóm tội phạm lừa đảo này đã bị công an tỉnh Quảng Nam vạch trần thủ đoạn sau thời gian dài điều tra.



Nhóm lừa đảo này hoạt động từ nước ngoài và đã sử dụng các số điện thoại giả mạo, tương tự như hotline của Bộ Công an để gọi cho nạn nhân, thông báo họ đang bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền hoặc các vụ án hình sự khác. Bằng cách đe dọa sẽ tiến hành bắt giữ nếu nạn nhân không chứng minh được mình "trong sạch" bằng cách chuyển toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản của "cơ quan điều tra". Một số người thậm chí còn nhận được cuộc gọi mạo danh nhân viên bưu điện để thông báo về số nợ lớn.

Những người mắc bẫy của nhóm này đã làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng và nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Kết quả là, nhóm của Du Sheng Teacher đã chiếm được quyền kiểm soát điện thoại của họ, từ đó có thể rút tiền mà nạn nhân không hề hay biết.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Du Sheng Teacher còn tuyển một người Malaysia 33 tuổi tên là Low Boon Leng đến Campuchia làm việc. Ngoài ra, Low Boon Leng có bạn gái người Việt Nam tên Đỗ Thị Đông, đến TP HCM với nhiệm vụ mua tài khoản ngân hàng. Low Boon Leng được nhận một khoản hoa hồng 3% trên tổng số tiền mà nhóm giả danh cảnh sát này chiếm đoạt được từ nạn nhân.

Low Boon Leng và Lim Kean How, đồng hương của Leng và bạn gái là Đông, đã cùng nhau đến TP.HCM từ Campuchia và thuê căn hộ với chi phí do Leng chịu. Đông đã mở ba tài khoản thanh toán quốc tế và kích hoạt dịch vụ Internet Banking để Leng sử dụng cho việc phân chia số tiền lừa đảo vào nhiều tài khoản, nhằm tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng khi thực hiện giao dịch.

Leng hứa sẽ trả 200 USD cho mỗi tài khoản và yêu cầu Đông tìm kiếm thêm. Đông thấy việc mở tài khoản khá đơn giản nên đã rủ Cao Ngọc Nhi, một người bạn cùng quê 26 tuổi, mở thêm bốn tài khoản và bán chúng cho Leng.

Leng không chỉ dừng lại ở việc mua tài khoản từ Đông và Nhi, mà còn mở rộng tìm kiếm qua các mối quan hệ khác. Anh ta đã mua một tài khoản ngân hàng từ Võ Thiên Long, 26 tuổi, sống tại TP HCM với giá 6 triệu đồng, giải thích rằng điều này giúp ông chủ các sòng bạc ở Campuchia thuận lợi trong việc chuyển tiền.

Long thấy cơ hội kiếm tiền dễ dàng nên đã nhờ những người khác trong xóm trọ mở tổng cộng 20 tài khoản, với giá 2 triệu đồng cho mỗi tài khoản, và hưởng chênh lệch từ số tiền thu được. Long còn nhờ Trần Văn Phát, 34 tuổi ở TP HCM, thuê người mở thêm 8 tài khoản với giá 7 triệu đồng mỗi cái. Long và Phát sau đó đã bán lại hàng chục tài khoản cho Leng.

Trong mạng lưới của Du Sheng Teacher tại Việt Nam, Low Boon Leng cùng với Lim Kean How đều đóng vai trò quan trọng trong việc nhận và chuyển tiền cho ông chủ. Họ rút tiền từ các tài khoản và giao cho Lim Kean How, người sau đó thực hiện chuyển tiền đến các chi nhánh ngân hàng tại TP HCM để gửi cho Du Sheng Teacher ở nước ngoài. Cho công việc này, Lim Kean How được trả 2% tổng số tiền chuyển.

Trong cùng một đường dây tội phạm, Jackson Liew (hiện đang bỏ trốn) theo sự chỉ đạo của Du Sheng Teacher đã đến TP. Hồ Chí Minh để mua thêm các tài khoản ngân hàng và thực hiện việc rút tiền từ tài khoản của những người bị hại. Liew đứng đầu một nhóm và quản lý các bị cáo là Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Băng Nhi, và Nguyễn Thị Bé, thuê chung một căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh nhằm mục đích phân công công việc cho nhóm một cách thuận tiện.

Hiếu và Linh có nhiệm vụ chủ yếu là giữ điện thoại để nhận các mã OTP từ ngân hàng, với mức lương hàng tháng từ 5 đến 8 triệu đồng. Bốn phụ nữ còn lại trong nhóm phụ trách việc mua tài khoản và rút tiền mặt từ các ngân hàng dưới tên của họ.

Mỗi lần nhóm cầm đầu chiếm đoạt được thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, Hiếu và Linh sẽ nhận mã OTP và chuyển cho Liew để thực hiện các giao dịch trên máy tính nhằm rút tiền từ tài khoản của nạn nhân. Các hoạt động này cần được thực hiện một cách nhanh chóng do thời gian hiệu lực của mã OTP chỉ kéo dài vài phút.

Vụ án bắt đầu được điều tra sau nhiều báo cáo từ các nạn nhân vào tháng 1 năm 2020 bởi Công an tỉnh Quảng Nam. Cơ quan điều tra đã xác định, từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2019 cho đến khi bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã lừa đảo tổng cộng 21 bị hại (4 bị hại ở Quảng Nam, 2 bị hại ở An Giang và 15 người bị hại ở các tỉnh thành khác) trong vụ án bị nhóm đối tượng chiếm đoạt trong tài khoản ngân hàng với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng, cao nhất có người bị lừa đảo số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng.



Nhóm các đối tượng: Tuyền, Hiếu, Linh, My, Băng Nhi, Bé giúp sức cho Jackson Liew mở tài khoản ngân hàng và thuê những người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng giao cho Jackson Liew quản lý, nhận và chuyển tiền chiếm đoạt. Tuyền hưởng lợi 15 triệu đồng, Hiếu hưởng lợi 30 triệu đồng, Linh hưởng lợi 34 triệu đồng, My đã hưởng lợi 16 triệu đồng, Băng Nhi hưởng lợi số tiền 15 triệu đồng, Bé được Jackson Liew mua 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11, 1 chiếc đồng hồ Apple Wath.



Ngoài ra, Tuyền, Hiếu, Linh, My giúp sức cho Jackson Liew chiếm đoạt 3,95 tỷ đồng của bà L.T.T. bằng thủ đoạn trực tiếp đến ngân hàng nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên các bị cáo: Lim Kean How 13 năm tù; Low Boon Leng 12 năm tù; Long và Tuyền cùng 9 năm tù; Hiếu 8 năm tù; Phát, Đông, Ngọc Nhi, Linh, My, Bé, Băng Nhi cùng 7 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Low Boon Leng còn lĩnh mức án 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Hiếu lãnh 7 năm tù tội “Tham ô tài sản”.