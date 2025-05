Ngày 7/5, Công an TP Đà Nẵng đã ra cảnh báo về hình thức lừa đảo qua kết quả phạt nguội giao thông. Theo Công an thành phố, thời gian qua, có nhiều đối tượng đã giả mạo cơ quan chức năng để gửi thông báo kết quả phạt nguội. Do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, không ít người dân đã bị mắc bẫy và bị chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng này là tự xưng là shipper gọi điện thông báo đến người dân là đã vi phạm phạt nguội về giao thông, thông tin lỗi vi phạm và thông báo sẽ đến nhà gửi giấy phạt nguội.

Điều đáng chú ý là người này thông tin chính xác tên và biển số xe, khiến người dân càng tin tưởng vào tính xác thực của thông báo. Khi người dân cho biết không có mặt ở nhà và đề nghị shipper giao giấy phạt cho người thân, người này lại yêu cầu thanh toán trước phí vận chuyển qua số tài khoản.

Ảnh minh họa tạo bởi AI Perplexity

Hoặc các đối tượng sẽ gọi điện hướng dẫn cập nhật ứng dụng VNeID để tích hợp thông tin phạt nguội và gửi cho nạn nhân một đường link và nếu nạn nhân nhấp vào đường link được gửi, mọi thông tin trên thiết bị đều bị theo dõi toàn bộ như mật khẩu, mã OTP, mã PIN… nhằm chiếm đoạt quyền truy cập để chiếm đoạt tài khoản.

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi lạ có biểu hiện nghi vấn đáng ngờ, người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền, không cung cấp mọi thông tin, không truy cập vào đường link lạ và không làm theo bất cứ yêu cầu nào của người lạ.

Cơ quan công an không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ của chủ phương tiện theo đăng ký bằng hình thức chuyển phát chính thức.