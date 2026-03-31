Thủ đoạn lừa đảo mới ở nhiều tỉnh thành, người dân đặc biệt chú ý

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 30/3 đã ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và phòng ngừa sai phạm khi mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, thời gian qua tại nhiều tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội (NOXH) và sự thiếu hiểu biết về pháp lý của người dân, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ để trục lợi chính sách về NOXH.

Thời gian gần đây xuất hiện trường hợp các đối tượng làm giả hồ sơ tài liệu để trục lợi chính sách NOXH, thủ đoạn thường thấy các đối tượng trực tiếp soạn thảo giấy tờ, tài liệu khống như xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, đơn xin xác nhận tiền lương… nhằm hợp thức hóa điều kiện để khách hàng đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người mua cần hiểu rõ các phương thức lừa đảo phổ biến cũng như trang bị thêm kiến thức để có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng lừa đảo “chạy suất” nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của người nghèo. Ảnh: CACC

Theo Công an Đắk Lắk, một trong những chiêu trò phổ biến nhất của các đối tượng lừa đảo thường dùng là hứa hẹn “suất nội bộ”, “ngoại giao”. Các đối tượng thường quảng cáo rằng có thể giúp khách hàng mua được NOXH mà không cần xét duyệt hoặc có suất ưu tiên. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng sử dụng hình thức ký hợp đồng tư vấn pháp lý hoặc hợp đồng hỗ trợ hồ sơ để lách luật. Họ yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc trả phí tư vấn đến vài trăm triệu đồng với lời hứa bảo đảm suất mua nhà hoặc bốc thăm trúng quyền mua.

Sau khi người dân có nhu cầu mua nộp tiền chênh, các đối tượng vẫn tiến hành làm và nộp hồ sơ như bình thường.

Đến ngày bốc thăm, nếu người mua may mắn bốc trúng thì môi giới được hưởng tiền chênh, ngược lại nếu bốc không trúng thì môi giới sẽ chuyển trả lại người mua số tiền này.

Có nhiều trường hợp, các đối tượng không thực hiện đúng cam kết, cũng không trả lại tiền cọc. Thực chất NOXH được xét duyệt công khai theo đúng quy định; không tồn tại “suất nội bộ” , “ngoại giao” đây là thủ đoạn của tội phạm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cách phòng chống lừa đảo mua nhà

Trong quá trình thanh toán, cần đặc biệt lưu ý thực hiện các giao dịch tài chính một cách minh bạch. Mọi khoản tiền mua nhà phải được chuyển vào tài khoản của pháp nhân công ty là chủ đầu tư dự án mở tại ngân hàng để đảm bảo việc quản lý dòng tiền đúng quy định. Tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân môi giới hoặc các tài khoản không rõ ràng nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, đối với nhà ở xã hội, người dân cần tự đối chiếu điều kiện của bản thân để xác định có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hay không. Không thực hiện việc đứng tên hộ hoặc nhờ người khác đứng tên mua nhà trái quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện nhưng cố tình hợp thức hóa hồ sơ, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, người mua có thể bị thu hồi nhà, mất toàn bộ số tiền đã nộp, đồng thời có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Việc thực hiện cần căn cứ theo quy định tại Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần chủ động thu thập các tài liệu liên quan như hợp đồng, biên lai, tin nhắn trao đổi và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.



