Thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người có bảo hiểm: Chiêu lừa ra sao khiến người đàn ông có tính cảnh giác vẫn mất trắng 114 triệu đồng?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, các đối tượng giả làm nhân viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Khi nạn nhân thao tác theo yêu cầu của đối tượng sẽ bị rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng.

Luôn đề cao cảnh giác nhưng ông T.Q.M ở tỉnh Gia Lai vẫn sập bẫy lừa đảo, "bay" sạch 114 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Chiều 05/01/2026, khi đang nghỉ trưa thì ông M nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Lúc đầu, ông M cảnh giác tính không nghe nhưng rồi lại nghĩ biết đâu số của khách hàng mới nên bấm máy nhận cuộc gọi.

Đầu dây gọi tới là một thanh niên có giọng điệu sôi nổi, chào hỏi ông M rất lịch sự; giới thiệu đang công tác tại bảo hiểm xã hội, có nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử để dễ dàng, thuận lợi hơn khi đi khám và theo dõi được cả bệnh án của mình trên hệ thống y tế quốc gia.

Thường đọc báo, xem tin tức trên mạng xã hội, ông M. chủ yếu thấy cảnh báo hiện tượng các đối tượng lừa đảo giả danh Công an, Tòa án đe dọa người dân dính trong các đường dây tội phạm mua bán má túy, rửa tiền hoặc thông báo thiếu tiền điện, nước rồi dẫn dắt để chiếm đoạt tài sản. Nếu người lạ gọi đến mà có giọng điệu như thế, ông M sẽ cúp máy ngay. Cụ thể, ông đã ngắt ngang rất nhiều cuộc gọi tới có thiên hướng lừa đảo. Đằng này, thấy có người xưng danh là nhân viên bảo hiểm, nói trúng nhu cầu của bản thân nên ông M nhiệt tình tiếp chuyện.

Theo hướng dẫn của nhân viên bảo hiểm, ông M không ngại cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh, số tài khoản ngân hàng liên kết để thanh toán viện phí... để làm bảo hiểm y tế điện tử.

Các bước tiếp theo có phần rắc rối hơn là cập nhật vào đường link, chụp ảnh cận cảnh gương mặt, ông M làm theo mấy lần nhưng không thành công nên không khỏi bực bội. Cùng lúc này, con gái ông T, con gái vừa về tới nhà. Ông M hối hả bước tới nói: "Con làm giúp cho ba theo hướng dẫn, ba làm mấy lần mà không được". Chưa hiểu ngô khoai gì, T không hỏi lại kỹ xem ba đang làm gì mà nhận điện thoại và thao tác làm ngay theo hướng dẫn.

Sử dụng công nghệ vốn là thế mạnh của giới trẻ hiện nay nên chỉ sau vài cái nhấn nhấp vào màn hình, T đã giúp ông M hoàn thiện tất cả các công đoạn. Ông M vui lắm khi nghĩ tới những điều thuận tiện sau khi đã đăng ký bảo hiểm y tế điện tử thành công.

Chưa đầy hai phút sau, nghe chuông điện thoại báo "ting, ting", ông M mở máy kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện hơn 114 triệu đồng có trong tài khoản đã bị trừ sạch.

Từ trường hợp sập bẫy lừa của ông M, mọi người cần hết sức tỉnh táo trước các cuộc gọi của người lạ khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, định danh điện tử, số điện thoại di động và đặc biệt là chụp ảnh chân dung, cho số tài khoản ngân hàng, hướng dẫn cập nhật đường link lạ.

Theo cơ quan Công an: Đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và kiểm soát thiết bị di động của người dân để rút tiền trong tài khoản. Đối tượng nhắm đến người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ. Khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc công an xã, phường gần nhất để được tư vấn.