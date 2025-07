Thủ đoạn kiếm tiền từ 400 website đen, 22.000 clip đồi trụy của Vũ Văn Thìn và Đinh Mạnh Dũng

Ngày 16-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng: Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và Đinh Mạnh Dũng (SN 1989, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Biến website khiêu dâm thành công cụ kiếm tiền bất hợp pháp

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2018, Vũ Văn Thìn đã bắt đầu xây dựng các website chuyên đăng tải nội dung khiêu dâm, thu hút lượng lớn người truy cập. Nguồn thu nhập chính của các website này đến từ quảng cáo – đặc biệt là quảng cáo từ các nền tảng nước ngoài – với số tiền không hề nhỏ.

Nhận thấy “cơ hội kiếm tiền dễ dàng”, Thìn nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động bằng cách nhân rộng số lượng website, đồng thời lôi kéo thêm người tham gia, trong đó có Đinh Mạnh Dũng.

Bị can Vũ Văn Thìn (dấu X). Ảnh: Công an Tuyên Quang

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, che giấu danh tính và hạ tầng máy chủ nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tính đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Văn Thìn đã tạo lập và điều hành 287 website, đăng tải hơn 21.000 video có nội dung đồi trụy.

Đinh Mạnh Dũng – vừa làm việc cho Thìn, vừa hoạt động độc lập – cũng đã tạo và điều hành hơn 100 website, phát tán trên 1.000 video tương tự.

Bị can Đinh Mạnh Dũng. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và nguồn thu tài chính từ hoạt động phi pháp nói trên.

Nguy cơ từ "tội phạm nguồn"

Theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự, hành vi sản xuất, phát tán, lưu hành văn hóa phẩm có nội dung đồi trụy là vi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt khi có yếu tố tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoặc nhằm mục đích kiếm lời. Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều đối tượng đã lợi dụng internet để xây dựng các trang web khiêu dâm, đăng tải hàng chục nghìn video đồi trụy nhằm thu lợi từ quảng cáo.

Các chuyên gia nhận định, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là một loại tội phạm nguồn – tức là một dạng vi phạm làm phát sinh hoặc thúc đẩy các tội phạm khác. Trong đó, nguy hiểm nhất là:

Gia tăng tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ. Thực tế điều tra nhiều vụ án cho thấy thủ phạm thường xuyên tiếp cận nội dung khiêu dâm trước khi gây án.

Kích thích hành vi lệch chuẩn, xói mòn nền tảng đạo đức, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên chưa hoàn thiện nhận thức.

Tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao, khi nhiều website khiêu dâm được sử dụng làm trung gian phát tán mã độc, lừa đảo tài chính hoặc rửa tiền.

Bên cạnh đó, hệ lụy từ việc phát tán nội dung đồi trụy không chỉ dừng lại ở cá nhân mà còn ảnh hưởng đến văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội. Trẻ em và thanh thiếu niên – nhóm đối tượng dễ bị tác động – có thể bị ảnh hưởng lâu dài đến nhận thức, hành vi và tương lai.