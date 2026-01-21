Thủ đoạn của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay'

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thu được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan những người trong đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng.

Đồng thời, công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lê Hữu Minh (SN 1995, trú ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, từ việc phát hiện một người rao bán công khai sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L’OREAL trên mạng, Công an tỉnh Quảng Trị xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng.

Qua xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu L’OREAL, lực lượng chức năng kết luận, các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả, hình thành các kho hàng tại TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình dần được lực lượng chức năng bóc tách, làm rõ.

Sáng 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai kế hoạch.

Các tổ công tác giám sát mọi kho hàng, địa điểm tập kết. Ba người gồm Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và chồng là Lê Hữu Minh (SN 1993, trú ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của nhóm người trên tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.

Các sản phẩm mỹ phẩm giả được nhóm người bán ra thị trường. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết là đầu nguồn cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước. Tuyết nhập các loại mỹ phẩm giả thông qua một người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook gắn mác “hàng xách tay”, “hàng nội địa”, “hàng tuồn từ kho công ty” với giá “siêu rẻ”, thấp hơn giá sản phẩm khoảng 10 lần, nhằm mục đích đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng...

Để che giấu hoạt động mua bán hàng giả của mình, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình ở các công đoạn mua bán, vận chuyển và giao dịch nhằm tránh sự lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết từ năm 2023 đến nay là khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu có liên quan đến mua bán hóa mỹ phẩm giả , không rõ nguồn gốc xuất xứ và con số lợi nhuận mà Tuyết thu được lên đến nhiều tỷ đồng.

Tem chống hàng giả được nhóm người dán lên các sản phẩm mỹ phẩm giả nhằm lừa dối khách hàng. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Chỉ tính riêng mối hàng của Nguyễn Văn Chung hoạt động từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1–2 tỷ đồng. Số hàng mỹ phẩm Chung lấy về từ Tuyết có giá khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, gồm các loại như sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, toner Klairs, kem nẻ Dexeryl, kem chống nắng Centella 1004, nước tẩy tế bào chết Dove, sữa rửa mặt SVR… Sau đó, Chung đăng lên Shopee với giá bán 100.000 đồng/sản phẩm.

Trước đây, Chung làm dịch vụ chạy quảng cáo trên Shopee. Nhận thấy mỹ phẩm giả dễ bán, lợi nhuận cao nên Chung đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Chung mở shop online trên sàn thương mại điện tử Shopee, tham gia các hội nhóm buôn bán mỹ phẩm để tìm nguồn hàng giá rẻ nhập về bán lẻ. Số mỹ phẩm giả được cất giấu tại một địa điểm riêng, chỉ Chung biết.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng cao độ uy tín cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các thùng hàng nhập về thường kèm tem chống hàng giả, Chung sử dụng số tem này dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp lên đơn, đóng gói, in vận đơn, gửi hàng và địa chỉ đăng ký gửi hàng trên Shopee là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.

Quá trình đấu tranh, Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung khai nhận, mặc dù biết số hàng hóa mỹ phẩm bán ra thị trường là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây ra hậu quả xấu cho người dùng, nhưng vì lợi nhuận “khủng”, cũng như cách kinh doanh quá dễ dàng nên làm liều.