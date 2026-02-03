Thủ đô Kiev của Ukraine lại 'rung chuyển' sau nhiều ngày im ắng

Từ Kiev, các nhân chứng cho Reuters biết đã có những tiếng nổ lớn sau nửa đêm, khi thành phố này hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở 5 quận, theo ông Tymur Tkachenko - người đứng đầu cơ quan quân sự của Kiev.

Một số tòa nhà ở Kiev bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tại Kharkiv, Thị trưởng Ihor Terekhov xác nhận đã có các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Đài truyền hình công cộng Suspilne cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã làm mất điện ở hai thành phố thuộc tỉnh Kharkiv là Izium và Balakliia.

Tỉnh Dnipro (miền đông Ukraine) cũng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Không quân Ba Lan tuyên bố đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận nước này.

Người dân Kiev trú ẩn trong ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga - Ukraine đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Nga cho biết lệnh ngừng bắn kết thúc hôm 1/2, trong khi Ukraine thông báo lệnh này sẽ kéo dài một tuần từ 30/1.

Hôm 2/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái trong 24 giờ qua, nhưng các cuộc pháo kích liên tục của Nga đã nhắm trúng các cơ sở năng lượng gần tiền tuyến.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.