HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ đô của Nga, Ukraine hứng hỏa lực cùng lúc

Minh Hạnh
|

Các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) đêm ngày 15, rạng sáng 16/8, trong một vụ việc mà thống đốc khu vực mô tả là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào nơi này.

Trong các bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Mátxcơva Andrei Vorobyov cho biết, thương vong đã được ghi nhận tại Podolsk, nơi một nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga - bị tấn công.

Thiệt hại cũng đã được ghi nhận tại một số địa điểm khác, bao gồm một nhà kho ở thị trấn Domodedovo, nằm gần một trong những sân bay chính của Mátxcơva.

Đám cháy nhà kho Wildberries ở vùng thủ đô Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 822 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp cả nước.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Wildberries - công ty mua sắm trực tuyến bị Kiev cáo buộc vận chuyển các loại hàng hóa quân sự - như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng kinh tế Nga.

Cũng vào rạng sáng 16/8, các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Kiev, gây ra hỏa hoạn tại ít nhất hai quận thuộc thành phố này, theo lời Thị trưởng Vitali Klitschko.

Hiện trường một vụ cháy ở vùng thủ đô Kiev (Ukraine) sau các cuộc tấn công của Nga rạng sáng 16/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Klitschko viết trên ứng dụng Telegram, rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một khu vực phi dân cư ở vùng ngoại ô phía bắc.

Ông cho biết thêm, một số ô tô đã bốc cháy và một đám cháy khác cũng đã bùng phát tại khu vực nằm ngay phía nam trung tâm thành phố.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại