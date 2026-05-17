Thủ đô của Nga hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất trong một năm qua

Minh Hạnh
|

Thương vong đã được ghi nhận trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine vào các khu vực của Nga, bao gồm cả Mátxcơva.

Hãng tin Reuters ngày 17/5 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết, thương vong được ghi nhận ở vùng thủ đô Mátxcơva và tỉnh Belgorod.

Thống đốc vùng Mátxcơva - Andrei Vorobyov - cho biết, một số tòa nhà và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại trong vụ tấn công. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Nhiều công trình bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đêm 16 rạng sáng 17/5. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng thông tấn Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 556 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên khắp nước này trong đêm 16 rạng sáng 17/5.

Trong đó, hệ thống phòng không đã phá huỷ 120 máy bay không người lái hướng về phía Mátxcơva trong 24 giờ qua, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Sân bay lớn nhất nước Nga - Sheremetyevo ở Mátxcơva - cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống sân bay, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

