Thủ đô của nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD mờ đặc trong sương mù ô nhiễm: Hơn 30 triệu dân đau đầu, cay mắt vì bụi mịn cao gấp 20 lần mức an toàn, trường học đóng cửa, ca bệnh hô hấp tăng vọt

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) chìm trong trong lớp sương mù ô nhiễm và độc hại cả ngày lẫn đêm. Suốt cả ngày, 30 triệu dân tại thủ đô Ấn Độ phải chịu đựng những cơn đau đầu kinh niên và ngứa mắt.

Những triệu chứng này phản ánh sự bất lực của nền kinh tế mới nổi trong việc cung cấp nhu cầu cơ bản nhất cho người dân: không khí sạch.

Các chuyên gia tại bệnh viện nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ gọi mức độ ô nhiễm không khí ở đây vô cùng “nghiêm trọng và đe dọa đến tính mạng”. Mức độ khí thải độc hại, từ xe cộ, nhà máy và đốt rơm rạ, cao gấp 20 lần mức chuẩn an toàn.

Trong khi nhiều thủ đô từng ô nhiễm nặng như Bắc Kinh đã thành công trong việc cải thiện chất lượng không khí, New Delhi vẫn chìm sâu trong bầu không khí độc hại. Tuần trước, chất lượng không khí nguy hiểm đến mức chính phủ phải cho một nửa công chức làm việc tại nhà.

Trong một ngày khảo sát từ rạng sáng đến nửa đêm, phóng viên của tờ The New York Times ghi nhận tình trạng ô nhiễm bủa vây khắp thành phố. Dù có đo bằng thiết bị độc lập và đối chiếu dữ liệu chính thức, họ đều thấy một điều: không có nơi nào trong thành phố thoát khỏi bầu không khí cực kỳ độc hại.

Chỉ số bụi mịn PM2.5 an toàn là 15 µg/m³, nhưng tại hầu hết vị trí, mức đo được đều vượt xa, với nhiều nơi hơn 20 lần.

Từ trước bình minh, người chạy bộ đã xuất hiện trên đại lộ giữa India Gate và dinh tổng thống. Sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn thấy 2 công trình này.

Ông Dinesh Kamath, 72 tuổi, vẫn đi bộ mỗi sáng dù mùa đông luôn đồng nghĩa với ô nhiễm ngày càng nặng. “Tôi vẫn phải đi bộ. Không còn lựa chọn nào khác”, ông nói.

Các “súng” phun sương chống khói bụi xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt gần dinh thủ tướng và các đại sứ quán. Giới chuyên gia cho rằng chính quyền dùng cách này để giảm thông số xung quanh hơn 30 trạm quan trắc chất lượng không khí.

Tại cổng Trường Trung học D.T.E.A., mức PM2.5 cao gấp hơn 20 lần chuẩn an toàn. Năm nào các trường học ở New Delhi cũng phải đóng cửa đột ngột, chuyển sang học trực tuyến khi ô nhiễm lên đỉnh điểm

Các bác sĩ tại Viện Y khoa Toàn Ấn (AIIMS) cho biết số bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tăng 30–40%. Họ nhấn mạnh biện pháp tự bảo vệ cá nhân chỉ có tác dụng rất nhỏ.

“Đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, tiến sĩ Anant Mohan, trưởng khoa phổi tại bệnh viện, cảnh báo.

Tại bệnh viện L.N.J.P., một trong những nơi đông bệnh nhân nhất, nồng độ PM2.5 ngoài sân cao gấp 17 lần quy định, còn trong sảnh bệnh viện vẫn cao gấp 10 lần.

Ở một tiệm cắt tóc ven đường, tài xế Shailendra Chauhan nói: “Khó thở lắm, mắt thì cay xè”. Ông cho biết ông chủ của mình vừa mua máy lọc không khí để đặt trong xe. Anh thợ cạo thì nói chưa từng nghe tới thiết bị này: “Chúng tôi phải ra đường để kiếm sống. Không thể ở nhà mãi được”, người thợ cắt tóc nói.

Tại khu chợ Chandni Chowk, nơi giao thông bị hạn chế vì lễ hội, PM2.5 thấp hơn rõ rệt. Nhưng cách đó chưa tới 2 km – nơi xe cộ hoạt động bình thường – mức độ ô nhiễm tăng gấp đôi.

Deepak Rawat, 31 tuổi, bán trà tại bến xe đông nhất Delhi từ 4 giờ sáng tới 10 giờ tối, thu nhập chỉ 5–6 USD mỗi ngày. Anh nói khói bụi hòa lẫn với mùi cống lộ thiên khiến mắt luôn bỏng rát và ho liên tục.

Rawat nói muốn tiết kiệm một ít tiền rồi về quê. Anh và vợ rất sợ mùa đông vì 2 đứa con 6 và 8 tuổi của họ thường xuyên bị ốm. “Ở đây thì không được đâu. Năm nào cũng vậy”, anh nói.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Ấn Độ hiện ở mức 4,13 nghìn tỷ USD, đứng thứ 5 thế giới.

Tham khảo: NYT﻿