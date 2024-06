Thủ đô Ấn Độ trải qua chuỗi 32 ngày nóng trên 40 độ C, dài nhất trong 14 năm

Còn từ ngày 14/5 đến ngày 10/6, thủ đô của Ấn Độ cũng liên tục chứng kiến nhiệt độ trên 40 độ C trong 28 ngày. Đây cũng là số ngày cao nhất trong 14 năm. Trong khi đó, trong 2 năm 2022 và 2023, thành phố này chỉ có lần lượt là 27 và 10 ngày chứng kiến nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C trong cùng giai đoạn.

Còn tính từ năm 2011, khi Cục Khí tượng Ấn Độ công khai các số liệu đo đạc, chưa có năm nào nhiệt độ tối đa tại New Delhi vượt 40 độ C liên tiếp trong 28 ngày.

Người dân tại khu vực Chanakyapuri, ở trung tâm New Delhi phải xếp hàng chờ tiếp nước sinh hoạt trong chuỗi ngày nắng nóng hiện tại. Ảnh: ANI

Kỷ lục này chắc chắn sẽ bị phá trong mùa hè này bởi theo dự báo, nhiệt độ tại đây sẽ duy trì trên 40 độ C trong 7 ngày tới. Trong mùa hè năm nay, New Delhi đã nhiều lần chứng kiến các kỷ lục nhiệt độ. Hôm 28 và 29/5, ít nhất 2 trạm khí tượng tại thành phố ghi nhận mức nhiệt cao nhất xấp xỉ 50 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, việc lượng mưa suy giảm đang khiến nhiệt độ tại New Delhi duy trì ở mức rất cao. Trong tháng 5, người ta ghi nhận chỉ có 1 trận mưa vào ngày 11/5 với lượng mưa đo được là 0,4 mm.