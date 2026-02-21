Thu đi để lại lá vàng, Tết đi để lại phim Hàn siêu hay: Nữ chính đẹp ác, mỗi khung hình là một tuyệt tác

Trong những ngày cuối cùng khi Tết 2026 đi qua, màn ảnh Hàn đã xuất hiện một bộ phim đầy hứa hẹn là Mùa Em Rực Rỡ (tựa Anh: In Your Radiant Season). Tác phẩm này được kỳ vọng rất nhiều với sự góp mặt của cặp đôi tài sắc vẹn toàn Lee Sung Kyung - Chae Jong Hyeop. Ngay khi vừa lên sóng trên đài MBC, phim đã có khởi đầu thuận lợi với rating 4,4% theo Nielsen Korea.

Cả hai diễn viên chính của Mùa Em Rực Rỡ đều thể hiện diễn xuất rất ổn.

Cho những ai chưa biết, Mùa Em Rực Rỡ là tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn - bí ẩn. Song Ha Ran (Lee Sung Kyung) là giám đốc thiết kế của Nana Atelier, nhà mốt cao cấp hàng đầu Hàn Quốc. Trái ngược với hình ảnh hoàn hảo, không tì vết bên ngoài, cô thực chất đang tự giam mình trong một "mùa đông cảm xúc" sau khi mất đi những người thân yêu.

Cuộc gặp gỡ tình cờ với Sun Woo Chan (Chae Jong Hyeop) đã tạo nên những vết rạn trong nhịp sống vốn được sắp đặt chặt chẽ của cô, khiến sự cân bằng trong cuộc đời Song Ha Ran bắt đầu lung lay.

Sun Woo Chan là một nhà thiết kế nhân vật tại một studio hoạt hình nổi tiếng thế giới. Anh sở hữu tính cách tươi sáng, lạc quan, nhưng ẩn sau đó là những vết thương sâu kín từ một biến cố bí ẩn trong quá khứ. Cuộc chạm mặt định mệnh với Song Ha Ran không chỉ làm thay đổi cuộc sống của anh, mà còn buộc anh phải đối diện với một bí mật vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhận xét về bộ phim, phóng viên Văn hóa Tin tức Kim Ki Joo viết: "Mùa Em Rực Rỡ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem ngay từ tập đầu tiên, hé lộ những cảm xúc sâu sắc và loạt bí mật chồng chất. Câu chuyện về một cặp đôi tái ngộ sau 7 năm được kể một cách mượt mà khiến người xem bị thu hút".

Nhan sắc của Lee Sung Kyung chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng và lần này cũng vậy.

Ở tập đầu tiên, bộ phim thu hút khán giả khi mang tới một câu chuyện với nhiều bí ẩn, khơi gợi sự tò mò, thế nhưng lại không hề khó theo dõi. Nam chính Chae Jong Hyeop ghi điểm với lối diễn xuất dễ chịu đầy tinh tế. Trong khi đó, Lee Sung Kyung không chỉ thể hiện sự ăn ý với bạn diễn mà còn tiếp tục ghi điểm nhờ nhan sắc đẹp đỉnh như một tuyệt tác nghệ thuật.

Trên mạng xã hội, khán giả thảo luận sôi nổi về những gì họ có thể phỏng đoán về bí mật mà câu chuyện phim che giấu. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những bình luận thể hiện sự mong chờ với bộ phim. Nếu phải chỉ ra 1 điểm trừ, đó có lẽ là việc mái tóc của Chae Jong Hyeop khiến anh bị một vài người nhận xét trông không đẹp trai như hồi đóng Diva Của Đảo Hoang.

Sau khi xem xong tập 1 của Mùa Em Rực Rỡ, khán giả đang rất tò mò về bí mật mà bộ phim che giấu.

Bình luận của netizen về Mùa Em Rực Rỡ:

- Lee Sung Kyung đẹp điên đảo luôn ấy.

- Tôi thực sự thích tập 1 lắm luôn ấy, nhưng mà kiểu tóc của nam chính thì tệ, huhu.

- Rất mê cặp đôi chính, mê cả nữ phụ nữa. Tui đặt kỳ vọng cao về bộ phim này nha.

- Tập 1 hay lắm. Phim nhiều bí ẩn nhưng không khó để theo dõi vì có những gợi ý, câu thoại và cảnh phim giúp mình trả lời những thắc mắc.

- Cốt truyện chưa được rõ ràng lắm. Nam chính dường như biết nữ chính, nhưng cô ấy thì không. Vì mất trí nhớ, có lẽ anh nhầm cô với người khác. Chắc phải chờ đến tập ngày mai để biết thêm chi tiết.

nguồn: Mydramalist, Nielsen Korea