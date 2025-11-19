Thứ "cứu cả cuộc đời" Trương Bá Chi

Không chỉ nổi tiếng trong nước, cái tên Trương Bá Chi (SN 1980) còn nổi danh toàn Châu Á từ cuối thập niên 1990, được ví như "Tiểu Lâm Thanh Hà", "tượng đài nhan sắc, quốc sắc thiên hương".

Bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi, cô nhanh chóng tạo dấu ấn qua vai diễn đầu tay trong phim Vua hài kịch của Châu Tinh Trì. Vẻ đẹp của Trương Bá Chi được ví như hình mẫu tiêu biểu cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, với ngũ quan cân đối, hài hòa và đường nét gương mặt thanh tú.

Trương Bá Chi và nhan sắc tuổi 18 khiến bao người thổn thức một thời.

Trương Bá Chi thủa mới vào nghề và Trương Bá Chi trong vài năm trở lại đây.

Không những có ngũ quan cân đối, hài hòa, đường nét gương mặt được ví như mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990-2000.

Song ít ai để ý rằng gương mặt của Trương Bá Chi còn sở hữu nhiều đặc điểm quý tướng, mang đến vận may, hóa rủi thành may.

Theo bài viết bàn về nhân tướng học của Trương Bá Chi thay đổi theo thời gian được đăng tải trên Sohu, chỉ ra điểm nổi bật mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, hiện rõ trên gương mặt của sao nữ này chính là phần tai cao hơn lông mày, một đặc điểm trong nhân tướng học, được xem là dấu hiệu của trí tuệ, sự nhạy bén và dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Đôi tai cao hơn lông mày của Trương Bá Chi không đổi theo thời gian.

Người có tai cao thường được cho là sở hữu trí tuệ nhanh nhạy, khả năng phán đoán tốt và dễ gặp quý nhân hỗ trợ. Đây là một “tướng phúc khí” - không chỉ giúp ghi điểm trong công việc, mà còn có thể mang lại sự may mắn về các mối quan hệ xã hội và cơ hội thăng tiến. Với Trương Bá Chi, tai cao như vậy cho thấy cô không chỉ may mắn khi bắt đầu sự nghiệp mà còn có nền tảng vận may kéo dài suốt cả cuộc đời.

Bên cạnh đó, dáng mũi hình giọt nước (đầu mũi tròn, đầy, giống như giọt treo) của Trương Bá Chi cũng là tướng quý. Trong nhân tướng học, đây được coi là biểu tượng của “tài khí tụ”, nghĩa là tiền tài, may mắn có xu hướng gom về chứ không dễ mất đi. Người sở hữu mũi dạng này thường được đánh giá là có vận tài bền vững, không chỉ trong tuổi trẻ mà còn về sau. Ở Trương Bá Chi, mũi như vậy góp phần giải thích vì sao cô có thể vượt qua thăng trầm.

Trương Bá Chi sở hữu dáng mũi hình giọt nước.

Miệng nhỏ, môi hồng là nét thứ ba làm nên “phúc tướng” của Trương Bá Chi. Nhân tướng học nhận định phụ nữ có miệng nhỏ thường biết giữ lời, khéo léo trong giao tiếp và biết quý trọng các mối quan hệ. Khi kết hợp với môi hồng hào, điều này còn giúp họ dễ gây thiện cảm, thu hút sự giúp đỡ và duy trì quan hệ bền vững.

Nhìn tổng thể, ba đặc điểm nhân tướng này - tai cao, mũi giọt nước, miệng nhỏ, tạo nên một gương mặt “phúc khí bền vững”, giúp Trương Bá Chi duy trì may mắn và thành công qua các giai đoạn đời sống khác nhau.

Đây cũng là đặc điểm gần như không đổi từ thời điểm Trương Bá Chi mới bước vào nghề ở tuổi 18 cho đến hiện tại - khi cô đã 45 tuổi.

Nhiều trang tin Trung Quốc khi phân tích nhân tướng của nữ diễn viên đều cho rằng khó phủ nhận việc những nét “phúc tướng” nổi bật đã góp phần giúp cô tỏa sáng rất sớm, trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón nhất Hong Kong cuối thập niên 1990 - 2000. "Tướng quý nhân” kể trên giúp Trương Bá Chi dễ gặp cơ hội may mắn, không chỉ thu hút cơ hội mới mà còn “gặp lành tránh dữ”, vượt qua giai đoạn tưởng chừng không thể đứng dậy.

Với Trương Bá Chi, điều này được nhiều người liên hệ với việc cô từng đối diện loạt bê bối, biến cố gia đình nhưng vẫn giữ được tên tuổi, sự nghiệp và vị trí trong làng giải trí. Một trong số đó phải kể tới vụ lộ ảnh nhạy cảm năm 2008 liên quan đến Trần Quán Hy.

Thế nhưng, dưới góc nhìn thực tế hơn, tướng chỉ phản ánh một phần. Điều quyết định là phản ứng của chính cô trước khủng hoảng: lựa chọn im lặng khi scandal nổ ra, hạn chế phát ngôn gây tranh cãi, sau đó kiên trì làm việc, chăm sóc ba con trai và từng bước xuất hiện trở lại với hình ảnh lạc quan, mạnh mẽ.

Nói cách khác, “phúc tướng” chỉ là nền tảng; còn bản lĩnh và sự bền bỉ mới là yếu tố giúp Trương Bá Chi đi qua scandal lớn nhất đời mình và tiếp tục duy trì sức hút suốt gần ba thập kỷ.

Chưa dừng lại ở đó, theo quan niệm nhân tướng học kết hợp phong thủy, càng bước vào tuổi trung niên, yếu tố “tâm sinh tướng” càng rõ rệt: trạng thái tinh thần, thói quen sinh hoạt, lối sống và cách chăm sóc bản thân dần khắc lên gương mặt, ảnh hưởng đến thần thái và vận may. Những gì chúng ta vun đắp từ bên trong sẽ phản chiếu ra bên ngoài, giúp duy trì nét tướng đẹp và phúc khí lâu dài.

Điều này cho thấy, những nét phúc tướng của cô không chỉ nhờ trời ban mà còn được duy trì và “nuôi dưỡng” qua cách sống chủ động, góp phần giữ vận may và sự tươi trẻ suốt nhiều năm.

Hàm răng đều sáng: Trong tướng học Á Đông, răng đại diện cho “khẩu”, liên quan đến lời nói. Nếu răng đều, sáng và không hở lợi, người đó có cách nói chuyện rõ ràng, dễ thuyết phục, và lời nói mang trọng lượng, rất có lợi trong công việc và các mối quan hệ.

Ánh mắt sáng rõ, linh hoạt: Đôi mắt là “cửa sổ của vận khí” - nếu mắt sáng, linh hoạt và có thần sắc, thường là biểu hiện của trí tuệ, nội lực và khả năng giữ vững tinh thần.

Làn da săn chắc, sáng khỏe: Da đẹp không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là dấu hiệu sức khỏe nội tại. Theo tướng số, da sáng, đàn hồi tốt tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực và “phúc tướng”, giúp duy trì vận may lâu dài.

Những năm trở lại đây, Trương Bá Chi vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội với những hình ảnh mới, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Cô tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, phát sóng livestream. Đặc biệt, cát-xê của Bá Chi tăng vọt khi góp mặt trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa hai.

Dù trải qua thăng trầm trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, gương mặt Trương Bá Chi vẫn giữ những nét “phúc tướng” bền vững, giúp cô không chỉ duy trì nhan sắc mà còn có được vận may và sự nghiệp.

Ngoài công việc, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con trai. Sau khi ly hôn, cô đảm nhận vai trò mẹ đơn thân. Truyền thông Hong Kong cho biết cô khá kín tiếng trong đời sống cá nhân, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm, thay vào đó chú trọng việc nuôi dạy con cái.

Nguồn: Sohu, QQ.