Thư chúc mừng tân sinh viên nhận hơn 10.000 lượt phẫn nộ

Xôn xao từ hôm qua đến nay là ồn ào liên quan đến việc trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh được cho là đã thay đổi điều kiện xét tuyển phút chót khiến nhiều thí sinh dù dư điểm nhưng vẫn trường. Thông tin này lập tức gây tranh cãi và khiến bài đăng chúc mừng tân sinh viên được đăng tải trên Fanpage chính thức của trường bất ngờ nhận về hơn 10.000 lượt "phẫn nộ".

Tưởng là thông tin vui nhưng bài đăng chúc mừng tân sinh viên của trường bất ngờ nhận về hơn 10.000 lượt phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình)

Theo tìm hiểu, nguyên nhân của "sự phẫn nộ" này đến từ việc nhiều phụ huynh và thí sinh "tố" nhà trường âm thầm thay đổi tiêu chí phụ cho nhóm ngành Luật, khiến không ít thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo thông báo ban đầu nhưng vẫn bị loại.

Cụ thể, theo đề án và thông báo điểm sàn trước đó, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh ghi rõ thí sinh nhóm ngành Luật cần đạt tổng điểm 18/30, trong đó tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm.

Tuy nhiên, khi thí sinh thắc mắc về kết quả, nhà trường giải thích rằng tiêu chí phụ áp dụng cho nhóm ngành Luật yêu cầu cả hai môn Toán và Ngữ văn trong tổ hợp phải đạt tối thiểu 6 điểm, dẫn đến nhiều em trượt chỉ vì điểm môn Toán không đạt yêu cầu. Điều này gây bất ngờ cho các thí sinh, bởi nhiều em thi vào trường bằng tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa) hay D14 (Văn, Sử, Anh) vốn không liên quan đến môn Toán, nhưng lại bị gắn thêm yêu cầu này.

Chính vì điều này mà nhiều sĩ tử sau khi biết điểm chuẩn đinh ninh mình đã đỗ, nhưng khi kiểm tra trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lại trượt sạch.

Sự bất nhất giữa thông báo ban đầu và cách tính điểm thực tế đã khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bất ngờ, đồng thời là nguyên nhân chính khiến cộng đồng mạng bùng nổ bức xúc. Một số bình luận của dân tình:

- Tội cho các em quá. Vậy trường đưa ra xét tổ hợp làm gì, không còn xét 3 môn tổ hợp nữa mà xét thêm cả môn Toán là thành 4 môn rồi. Trong khi đó có tổ hợp C00 và D14 không liên quan đến môn Toán. Đúng là trò hề. Đề nghị xem lại cách làm việc của trường để có lời giải thích thỏa đáng cho phụ huynh và các thí sinh.

- Các con học kém môn Toán thì mới phải chọn tổ hợp C00 mà nhà trường lại yêu cầu toán trên 6 chả khác chỉ chọn tổ hợp A01 và A00, đến giờ này mà nhà trường cũng không đứng ra trả lời cho phụ huynh và học sinh 2k7, thật sự rất đáng buồn!

- Sao lại đổi đề án phút chót vậy ạ, thật sự trường làm em thất vọng. Em đã nghĩ mình có thể vào trường. Em xét khối D14 và được 22,25 điểm và môn Văn em trên 6 vậy mà vẫn bị đánh trượt, em cần một lời giải thích.

- Thật không hiểu nổi, điểm chuẩn công bố một đường, cách xét tuyển thực tế lại một nẻo. Các em mừng rỡ khi nhận giấy báo nhập học mà giờ đây chỉ còn hụt hẫng, bức xúc. Nhà trường cần minh bạch ngay.

- Làm vậy thì quá bất công, nhiều em đủ điểm nhưng lại bị loại vì một tiêu chí phụ không được công bố rõ ràng trước đó. Phải có lời giải thích thỏa đáng cho các em và phụ huynh.

- Nếu ngay từ đầu tiêu chí phụ được công khai minh bạch, chắc chắn đã không có sự hụt hẫng này. Thực sự tội cho các em 2k7, niềm vui bước vào đại học giờ thành nỗi thất vọng.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Giữa tâm bão phẫn nộ, sáng 26/8, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minhtrường đã có thông báo chính thức liên quan về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Theo đó, nhà trường thông tin đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.



Trường cũng hướng dẫn các thí sinh có thắc mắc liên hệ Bộ phận tuyển sinh để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/8/2025.

Thông báo chính thức của nhà trường.

Như vậy, dựa theo thông báo mới nhất, thí sinh đăng ký vào ba ngành Luật, Luật Kinh tế và Luật Kinh tế (với các tổ hợp có Ngữ Văn và Toán) chỉ cần đạt trên 6 điểm ở một trong hai môn Ngữ Văn hoặc Toán, đồng thời đạt đủ điểm chuẩn vào trường, là có thể trúng tuyển.