Giữ thời gian

Núi Chư A Thai sừng sững giữa bạt ngàn đồng lúa, trải dài cả cây số hình vòng cung. Ngọn núi được biết đến với trầm tích địa chất hình thành nhiều loại gỗ hóa đá. Hơn 20 năm trước, người dân chỉ cần ra vườn là thấy gỗ hoá đá, có khi đào móng nhà cũng thấy. Hồi ấy thương lái kéo đến thu mua rầm rộ nên giờ gỗ hoá đá cũng hiếm dần.

Ông R’Com Sin (56 tuổi) nổi tiếng là người còn sưu tầm, giữ lại vô số hàng “khủng”. Người đàn ông có sở thích đặc biệt với gỗ hoá đá, rất hiếm khi bán. Căn nhà sàn rộng hơn trăm mét vuông của ông ở xã Phú Thiện chỉ để trưng bày, cất giữ cái mà ông gọi là “thời gian”.

Khối đá nặng 4 tạ phát ra năng lượng của anh Thành

“Mình mua, sưu tầm từ ngày xưa rồi, ít khi bán lắm. Với lại giờ kinh tế, đất đai mình có, con cái có công việc ổn định rồi nên mình muốn giữ lại để ngắm thôi. Ngắm những thân gỗ tiền sử hoá đá có một cảm giác gì đó khó tả, nó như được nhìn thấy thời gian”, ông Sin bộc bạch.

Theo các tài liệu khoa học, gỗ hóa đá được hình thành thông qua quá trình khoáng hóa (permineralization) khi thân cây bị chôn vùi trong trầm tích hoặc tro núi lửa, sau đó được nước ngầm giàu khoáng chất thấm qua và thay thế dần các thành phần hữu cơ của gỗ bằng khoáng chất như silica, calcite, hoặc pyrit. Quá trình này diễn ra chậm rãi trong hàng trăm triệu năm, bảo tồn cấu trúc tế bào và hình dáng của cây gỗ, biến nó thành một loại đá cứng như đá mã não.

Ông Sin tâm sự, bản thân sắp tới sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ, trưng bày số gỗ hoá đá gom góp bao nhiêu năm để mọi người tới ngắm. Nói rồi, ông dẫn chúng tôi ra một gốc gỗ hoá đá nặng hơn 1,4 tấn. Hai người ôm mới hết đường kính của thân gỗ đá giá trị này. Ông quả quyết, có người đến trả hơn 2 tỷ đồng mình không bán vì cả vùng Chư A Thai này giờ gốc gỗ đá này là to nhất. Ông khoe, thân gỗ này có chất đá cực đẹp, quý hiếm, không có tác phẩm thứ hai. Với ông Sin, kiệt tác này này chỉ bán cho người xứng đáng, có tâm duyên với nó, mua về phải thương chứ không phải để một góc. Ông nhớ lại, khối đá gỗ này ngày xưa do người dân làm rẫy mì tìm thấy ở độ sâu khoảng 20m.

Để lấy lên được, hàng chục người dân ở làng mang cuốc, xà beng lên đào. Ba ngày sau họ dùng 3 con trâu kéo được khối đá này lên mặt đất. Ban đầu khối đá được một thương nhân mua với giá gần một tỷ đồng. Mấy năm sau do cần tiền nên họ đã bán lại cho ông Sin. Khi ấy không có tiền nhưng vì lỡ “yêu” khối đá gỗ này nên ông đã bán cả mảnh đất để mua lại.

“Đây là loại gỗ từ ngày xưa nên bây giờ không thể biết nó là cây gì. Chỉ biết thời gian biến nó từ gỗ thành đá. Chừng 5 năm trước có hai người nước ngoài về có xin mẫu từ thân gỗ đá này về phân tích nhưng đến giờ không thấy họ quay lại nữa”, ông Sin nói.

Ông Sin có một cách tìm gỗ hoá đá rất hiệu quả. Thay vì dựa vào may mắn, ông sẽ nhìn những viên đá gỗ vụn nổi trên mặt đất. “Ngày xưa ở đây có cả một khu rừng bị vùi trong tàn núi lửa, nếu mình thấy cành gỗ đá vương vãi trên mặt đất chắc chắn dưới sâu sẽ có cả một cây lớn. Bây giờ chính quyền không cho khai thác nữa rồi nên chỉ còn các mặt hàng cũ”, ông Sin nói.

Kỳ công

Việc mua bán đá gỗ ở vùng núi Chư A Thai không còn sôi động như xưa. Chỉ khi làm rẫy, trồng mì thấy những viên đá gỗ nhỏ người dân đem tới các quán tạp hoá, cà phê để bán. Những viên gỗ đá giá trị khá thấp bởi nhỏ, không đặc biệt.

Các sản phẩm gỗ hóa đá được anh Thành trưng bày tại quán cà phê

Nhóm của anh Trần Sỹ Hiếu (28 tuổi, xã Phú Thiện) có 5 người chuyên đánh bóng, thổi hồn cho đá gỗ. Làm chăm chỉ mỗi người hàng tháng cũng kiếm được hơn chục triệu đồng trang trải, tiêu pha. Gần chục năm kinh nghiệm, anh Hiếu thổ lộ, nghề mài đá cũng không khó nhưng phải kỳ công, bởi mỗi viên hình thù, độ cứng khác nhau nên cần cách xử lý khác nhau.

“Thời gian đầu mới vào nghề tay đánh nhám, chà bóng chảy hết cả máu, tím bầm. Một cục đá gỗ nặng tầm 30 ký phải đánh, tạo tác vài ngày mới xong. Quá trình ấy rất vất vả, từ thô rồi mịn dần nên cần tới khoảng 15 phím đánh. Cứ đánh, chà làm sao đá gỗ vừa bóng như gương mới toát được lên vân gỗ, thần thái từng tác phẩm”, anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, một sản phẩm chất lượng phải từ tay đánh có kinh nghiệm làm hơn một năm. Vì nghề này không có thầy nào chỉ dạy cả, chỉ người trước truyền người sau. Bản thân anh Hiếu thường xuyên lên mạng học, tìm tòi từ những thợ “đỉnh cao” của Trung Quốc.

Anh Hiếu cho biết, thị trường đá gỗ cũng rất thoải mái. Bởi khách chọn màu đá gỗ (nâu, trắng, đỏ, tím…) tuỳ theo tuổi, hợp với mệnh mình. Các khối đá gỗ lớn, vân gỗ đẹp, hình thế nguyên vẹn có giá trị cao. Giá sẽ tuỳ theo cân nặng, từ vài triệu tới hàng tỷ đồng.

Quán cà phê nhưng cũng là nơi trưng bày cả trăm tác phẩm đá gỗ của anh Bùi Duy Thành (42 tuổi, xã Phú Thiện) rất hút khách. Họ đến vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm đá gỗ. Trong quán anh Thành có hai tác phẩm “độc nhất vô nhị”. Đẳng cấp nhất là khối đá nặng 450kg, cao 89cm, đường kính 63cm được đặt ở giữa nhà để trấn trạch. Khối đá đặc biệt này được người ta trả 700 triệu đồng nhưng anh chưa bán. Hai là khối chóp nu hoá đá nặng 182kg, cao 60cm, đường kính 70cm với màu đỏ thẫm. Khối nu đá này vô cùng đặc biệt khi vẫn giữ nguyên vẻ ngoài là nu gỗ bình thường nhưng bên trong đã thành cố đá. Anh Thành khoe rằng, mỗi khi để bút điện vào cả hai tác phẩm trên đều sáng rực, tức có năng lượng như người.

“Giới chơi đá chuyên nghiệp đồn nhau gỗ hoá đá giúp trấn trạch, xua tà khí vào gia đình. Đặc biệt là ở gần lâu giúp đỡ đau đầu. Còn với mình đó là những tác phẩm tuyệt đẹp của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này”, anh Thành cho hay.