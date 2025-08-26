Thứ cho không ai lấy trở thành “hot trend”, xu hướng “lạ” của Gen Z

Trong bối cảnh thời trang nhanh (fast fashion) tạo ra khối lượng lớn rác thải dệt may, giới trẻ Việt Nam đang truyền cảm hứng với phong trào tái chế quần áo bỏ đi thành những chiếc túi xách độc đáo. Đây không chỉ là trào lưu thời trang mà còn thể hiện rõ xu hướng sống xanh, tiết kiệm và sáng tạo.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới thải ra hơn 90 triệu tấn rác dệt may, phần lớn khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, nhiều bạn trẻ Gen Z đã chọn cách “biến cũ thành mới”, tận dụng quần jean, áo thun hay sơ mi cũ để may thành những chiếc túi mang cá tính riêng.

Quần jean cũ tái chế thành túi.

Quy trình tái chế không quá phức tạp: chỉ cần một chiếc quần jean cũ, kéo, kim chỉ hoặc máy may mini, người dùng có thể cắt rời phần ống quần, bo viền khéo léo và gắn thêm dây vải để tạo nên chiếc túi tote chắc chắn. Áo sơ mi hay áo thun cũng có thể biến tấu thành túi đeo chéo, túi hobo hoặc túi đựng sách với kiểu dáng mềm mại. Nhiều bạn trẻ còn sáng tạo thêm bằng cách thêu tay, đính cườm, vẽ màu vải để sản phẩm trở nên thời thượng, mang dấu ấn cá nhân.

Để dễ hình dung, dưới đây là mẹo tái chế quần áo thành túi cực đơn giản mà ai cũng có thể thử:

- Quần jean thành túi tote: Cắt ống quần, may kín một đầu và gắn thêm dây vải hoặc dây thừng làm quai.

- Áo sơ mi thành túi hobo: Dùng phần thân áo, khâu bo gấu và buộc tay áo làm quai.

- Áo thun thành túi đi biển: Cắt bỏ tay áo, cổ áo, khâu kín gấu là có ngay túi rộng rãi.

- Khăn choàng thành túi đeo chéo: Gấp đôi khăn, may mép và gắn dây thừng làm quai để tạo phong cách bohemian.

Áo phông tái chế thành túi đi biển.

Điểm thú vị là những chiếc túi tái chế không hề kém cạnh hàng hiệu. Ngược lại, chúng trở thành biểu tượng của thời trang bền vững (sustainable fashion) – vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Trên mạng xã hội, hàng loạt video hướng dẫn DIY (do-it-yourself) túi từ quần áo bỏ đi thu hút hàng triệu lượt xem, khuyến khích Gen Z thử nghiệm và chia sẻ thành quả.

Không chỉ dừng ở sở thích cá nhân, nhiều nhóm sinh viên, câu lạc bộ bảo vệ môi trường còn tổ chức workshop dạy làm túi từ quần áo cũ. Những sản phẩm này được sử dụng hằng ngày hoặc bán gây quỹ từ thiện, nhân đôi ý nghĩa cộng đồng.

Xu hướng tái chế quần áo thành túi phản ánh rõ lựa chọn sống xanh của Gen Z – thế hệ ưa chuộng sự bền vững, đề cao cá tính và sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng. Từ những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi, các bạn trẻ đã tạo nên giá trị mới, lan tỏa thông điệp: thời trang không chỉ đẹp mà còn cần thân thiện với môi trường.