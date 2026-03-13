Thứ bị coi là đồ bỏ đi bỗng hóa “kho báu”, giá ngất ngưởng hơn 3 tỷ đồng

Một cây nấm Truffle trắng đã được bán với giá kỷ lục 118.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) trong phiên đấu giá. Vì sao nấm Truffle có giá cao đến vậy?
Loại nấm đắt đỏ bậc nhất thế giới này luôn được giới nhà giàu săn đón nhờ hương vị đặc biệt và độ hiếm có.
Trên thế giới từng xuất hiện những cục nấm có giá lên tới tiền tỷ. Điển hình là một cục nấm cục trắng Truffle được một đầu bếp nổi tiếng người Italia, chủ nhà hàng sang trọng tại Hong Kong (Trung Quốc), mua với giá 118.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng).
Khối nấm này nặng khoảng 830 gram- một trọng lượng hiếm gặp đối với loại nấm cục trắng, vì vậy giá trị của nó thậm chí được cho là đắt hơn cả vàng.
Sở dĩ nấm cục trắng Truffle có giá “ngất ngưởng” là bởi chúng rất khó tìm trong tự nhiên. Việc săn loại nấm này thường phải nhờ đến những chú chó được huấn luyện đặc biệt để đánh hơi dưới lòng đất. Chính vì vậy, nhiều người ví việc tìm nấm Truffle trắng giống như đi đào tìm kho báu.
Điều thú vị, loại nấm này không chỉ có mùi hương đặc biệt, thứ nấm này có vị ngọt, nồng đậm và đặc trưng mà các nấm khác không có được.
Thông thường, các đầu bếp sẽ sử dụng bằng cách bào mỏng rồi rắc lên món khác để tăng vị. Hiếm khi người ta nấu chín chúng bởi sẽ làm mất đi mùi hương hấp dẫn đặc trưng. Nhờ đó, những món ăn có thêm thành phần nấm Truffle luôn có giá thành đắt đỏ.