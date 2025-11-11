ThS. Đỗ Nguyễn Minh Khôi: "Làm là chất liệu thực tế của dạy, dạy là mài giũa chiều sâu của làm"

Anh vừa là Giảng viên tại FPT Polytechnic, vừa là Founder của MarArting Agency. Thay vì xem đây là hai vai trò tách biệt, anh chia sẻ về "vòng lặp tương hỗ" quý giá, nơi việc "làm" và "dạy" liên tục bồi đắp và nâng tầm cho nhau.

"Làm" agency để "dạy" thực tế hơn

Thị trường Digital Marketing thay đổi không tính bằng năm, mà bằng tuần, thậm chí bằng ngày. Các nền tảng cập nhật thuật toán, xu hướng (trend) mới xuất hiện, hành vi người dùng thay đổi. Đây là một thách thức lớn đối với công tác giảng dạy, nơi giáo trình rất dễ trở nên lạc hậu.

Với Đỗ Nguyễn Minh Khôi, việc vận hành MarArting Agency chính là giải pháp cho bài toán này.

"Sinh viên không thể chỉ học lý thuyết 'chay'. Vai trò Founder agency buộc tôi phải ở 'tiền tuyến' mỗi ngày," anh Khôi chia sẻ. "Những thất bại khi chạy một chiến dịch, những A/B testing không hiệu quả, hay những brief 'khó nhằn' từ khách hàng... tất cả đều trở thành 'case study nóng' mà tôi mang thẳng vào lớp học tại FPT Polytechnic."

Việc này giúp sinh viên của anh được tiếp xúc với những vấn đề thực tế, không chỉ là những mô hình thành công trong sách vở. Khi giảng viên của mình cũng đang "vật lộn" với những con số, chỉ số KPIs, và áp lực từ khách hàng thật, bài giảng trở nên sống động và "thấm" hơn rất nhiều.

Anh gọi agency của mình là "phòng lab" thực chiến. Ở đó, anh kiểm chứng các lý thuyết, thử nghiệm các công cụ mới và đúc kết kinh nghiệm "xương máu". "Khi tôi 'làm' agency, tôi không chỉ mang về doanh thu, tôi còn mang về 'giáo trình' cập nhật nhất cho sinh viên của mình," anh nhấn mạnh.

"Dạy" để "làm" có chiều sâu hơn

Nếu việc "làm" agency mang lại tính thực chiến, thì vai trò "dạy" học lại mang đến cho anh chiều sâu chiến lược và sự thấu hiểu độc đáo khi điều hành MarArting.

"Công việc giảng dạy và nền tảng học thuật (MBA) bắt buộc tôi phải hệ thống hóa mọi thứ," anh Khôi phân tích. "Bạn không thể dạy sinh viên một cách bản năng hay 'ăn may'. Bạn phải giải thích được 'Tại sao' (Why) đằng sau mỗi chiến thuật (How)."

Chính quá trình "bóc tách" kiến thức để giảng dạy này đã rèn luyện cho anh tư duy chiến lược (strategic thinking) cực kỳ sắc bén. Khi quay trở lại với agency, anh không tư vấn cho khách hàng bằng những giải pháp "ăn xổi" hay chỉ tập trung vào công cụ.

"Thay vì chỉ nói 'Hãy chạy quảng cáo TikTok', tôi sẽ phân tích cho khách hàng cấu trúc thương hiệu, chân dung khách hàng mục tiêu, và lý do tại sao TikTok là kênh phù hợp trong tổng thể chiến lược. Việc 'dạy' giúp tôi 'làm' agency một cách bài bản và có chiều sâu hơn."

Một lợi thế khác mà ít người nhận ra, đó là việc đứng lớp giúp anh thấu hiểu Gen Z – đối tượng sinh viên chính của FPT Polytechnic và cũng là nhóm khách hàng mục tiêu quan trọng của hầu hết các nhãn hàng hiện nay.

"Tôi không cần đọc báo cáo về Gen Z, tôi đang sống và làm việc với họ mỗi ngày. Tôi hiểu ngôn ngữ, văn hóa, và những 'insight' ngầm của các bạn. Đây là tài sản vô giá khi MarArting xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường cho khách hàng của mình."

Vòng lặp tương hỗ trong hệ sinh thái Đà Nẵng

Với Đỗ Nguyễn Minh Khôi, đây không phải là câu chuyện "tay trái, tay phải", mà là một vòng lặp cộng hưởng. Kinh nghiệm "làm" thực chiến giúp bài giảng thực tế. Tư duy "dạy" hệ thống giúp chiến lược agency có chiều sâu.

Trong bối cảnh thị trường Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, vừa "khát" nguồn nhân lực Digital Marketing chất lượng cao, vừa "cần" các agency chuyên nghiệp, mô hình "Giảng viên - Founder" của anh Khôi dường như đang đáp ứng trọn vẹn cả hai nhu cầu đó. Anh vừa góp phần đào tạo ra thế hệ Marketer "thực chiến" cho thị trường, vừa trực tiếp cung cấp các giải pháp marketing chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

"Tôi không thấy mình đang làm hai công việc," anh mỉm cười. "Tôi chỉ đang làm một việc duy nhất: đó là sống trọn vẹn với đam mê Digital Marketing, từ cả góc độ người truyền lửa và người thực thi."