Threads có tính năng mới, người yêu làm gì cũng lộ!

Trong vài tuần tới, người dùng Threads sẽ có thể tìm kiếm theo tài khoản và khoảng thời gian cụ thể. Đây là một bước tiến so với tính năng tìm kiếm hiện tại, vốn chỉ hỗ trợ từ khóa đơn giản và sắp xếp bài viết theo “Liên quan” hoặc “Gần đây.”

Tính năng mới bổ sung biểu tượng cài đặt ngay trên thanh tìm kiếm. Khi nhấn vào, người dùng sẽ thấy các tùy chọn lọc như “Từ ngày,” “Đến ngày,” và “Từ tài khoản.” Điều này cho phép người dùng tìm kiếm bài viết chính xác hơn, đặc biệt hữu ích với những ai muốn tìm lại các bài đăng cụ thể trong một mốc thời gian nhất định hoặc từ một tài khoản cụ thể.

Người dùng giờ có thể tìm bài đăng theo ngày và từ tài khoản cụ thể

Với việc bổ sung các tính năng mới, Threads đang tiến gần hơn đến việc bắt kịp các đối thủ như X (Twitter). Trong bối cảnh Threads đang thu hút lượng lớn người dùng rời khỏi X, Meta đang tăng tốc triển khai các tính năng được mong đợi từ lâu trên Threads.

Nền tảng này đã được nâng cấp với nhiều cải tiến đáng chú ý. Bên cạnh bộ lọc tìm kiếm mới, thuật toán "For You" được cải tiến để ưu tiên hiển thị các bài viết từ tài khoản mà người dùng quan tâm. Đặc biệt, tính năng tùy chọn nguồn mặc định (hiện đang thử nghiệm) cho phép người dùng chỉ xem các bài viết từ tài khoản mình theo dõi, không phải bài đăng do thuật toán đề xuất.

Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, đã xác nhận rằng những cập nhật này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Threads đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho những người dùng tìm kiếm một nền tảng mạng xã hội đa năng, thân thiện và dễ sử dụng.