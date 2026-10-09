"Thót tim" trước diện mạo bỏng mắt của mỹ nữ hot nhất làng DJ Việt hiện tại

Mỹ nhân đang làm cả triệu người không thể rời mắt.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Mie được đăng tải trên trang cá nhân của nữ DJ và nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Nữ DJ gây ấn tượng với visual trắng sáng, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái tự tin trước ống kính. Trong những khoảnh khắc biểu diễn, Mie liên tục khuấy động sân khấu bằng những động tác dứt khoát, năng lượng sôi nổi. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả chú ý hơn cả là bộ trang phục táo bạo mà cô lựa chọn.

Đoạn clip đang viral của Mie

Trong clip, Mie xuất hiện với bộ trang phục biểu diễn được thiết kế táo bạo, đặc biệt gây chú ý bởi phần áo màu nude ôm sát, tạo hiệu ứng như một lớp vải mỏng phủ trên phần thân trên, qua đó làm nổi bật vòng eo và đường cong của nữ DJ.

Boby thon gọn thu hút mọi ánh nhìn của DJ Mie

Đáng chú ý, DJ Mie lựa chọn phần áo màu nude ôm sát, phủ gần như toàn bộ thân trên nhưng tạo hiệu ứng thị giác như để lộ phần bụng và vòng eo. Thiết kế được đính kết các chi tiết xanh ngọc ở phần ngực và viền áo, càng làm tăng vẻ táo bạo, nổi bật của nữ DJ dưới ánh đèn sân khấu.

Bên dưới đoạn clip, Mie nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Bên cạnh nguồn năng lượng sôi nổi và phong thái tự tin khi biểu diễn, nữ DJ còn được chú ý bởi nhan sắc trắng sáng, trẻ trung cùng gương mặt xinh đẹp như búp bê.

DJ Mie nhận được nhiều lời khen ngợi từ trang phục cho đến nhan sắc

Đặc biệt, bộ outfit màu nude với hiệu ứng đánh lừa thị giác của MIE nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Thiết kế táo bạo, tôn trọn đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, kết hợp cùng những chi tiết đính kết xanh ngọc bắt mắt, giúp nữ DJ trở nên nổi bật và cuốn hút hơn trên sân khấu. Hiện tại, đoạn clip đã cán mốc hơn 5,6 triệu lượt xem trên fanpage của Mie, cho thấy sức hút rất lớn của nữ DJ.

DJ Mie là một trong những gương mặt nữ DJ nổi bật được khán giả Việt yêu thích nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách biểu diễn năng động và gu thời trang gợi cảm. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc điện tử, cô còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ ca hát, diễn xuất đến các chương trình truyền hình thực tế.

DJ Mie là một trong những gương mặt nữ DJ nổi bật được khán giả Việt yêu thích

Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tại Đà Nẵng. Cô từng giành quán quân cuộc thi Miss DJ 2015, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trên con đường theo đuổi âm nhạc điện tử. Năm 2017, Mie tham gia The Remix, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng yêu nhạc điện tử.

Tên tuổi của Mie đến gần với đông đảo khán giả hơn khi cô đảm nhận vai trò DJ tại Rap Việt. Ngoài khả năng chơi nhạc, ngoại hình nổi bật cũng là yếu tố giúp nữ nghệ sĩ thường xuyên được chú ý. Mie sở hữu gương mặt trẻ trung, làn da trắng sáng cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Nếu trước đây, cô thường gắn liền với hình ảnh DJ trong những bộ trang phục kín đáo, năng động và có phần cá tính, thì những năm gần đây, phong cách của Mie dần thay đổi theo hướng quyến rũ hơn.

Nếu trước đây, Mie thường gắn liền với hình ảnh DJ trong những bộ trang phục kín đáo, năng động và có phần cá tính

thì những năm gần đây, phong cách của Mie dần thay đổi theo hướng quyến rũ hơn

Nữ DJ thường xuyên lựa chọn các thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc để lộ vòng eo, khéo léo tôn đường cong cơ thể khi xuất hiện trên sân khấu. Dù theo đuổi hình ảnh gợi cảm hơn trước, Mie vẫn biết cách tiết chế trong lựa chọn trang phục, giữ được nét trẻ trung, năng động và tạo sức hút riêng mỗi khi xuất hiện.

Bên cạnh công việc DJ, Mie cũng thử sức với diễn xuất và ca hát. Cô từng góp mặt trong một số dự án phim, đồng thời phát hành các sản phẩm âm nhạc riêng như Lý Thuyết Thì Là Vậy, I Like That, Giá Như Ta Là Nhau và mới đây là Tiệc Tàn Ai Cũng Về, kết hợp cùng nhạc sĩ RIN9 và rapper Táo. Năm 2024, nữ nghệ sĩ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo và trình diễn nhóm thay vì chỉ xuất hiện sau bàn DJ như hình ảnh quen thuộc trước đó.

Sau nhiều năm hoạt động, Mie vẫn duy trì sức hút nhờ các hoạt động biểu diễn, đóng phim, ....

Sau nhiều năm hoạt động, Mie vẫn duy trì sức hút trong showbiz thông qua các sân khấu biểu diễn, sản phẩm âm nhạc và mạng xã hội. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô chơi nhạc, khuấy động không khí hay xuất hiện với trang phục nổi bật thường nhận được sự quan tâm của khán giả. Từ một DJ theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, Mie hiện xây dựng hình ảnh trưởng thành và gợi cảm hơn, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực giải trí.

Ảnh: FBNV