Thót tim cảnh trẻ ngồi sau ngủ gật, ngã mạnh xuống đường

Khi chở trẻ em trên xe máy, nhất là với trẻ em dưới 14 tuổi, người lái xe cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông và đặc biệt cần cẩn thận để tránh những tai nạn đáng tiếc. Sau đây là một tình huống nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ nhỏ do người đi xe máy bất cẩn.

Tình huống được camera hành trình của xe ô tô đang đi trên 1 tuyến đường tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ghi lại. Phía trước, một người phụ nữ đi xe máy chở theo con nhỏ ngồi phía sau. Tuy nhiên, trong lúc người mẹ đang mải điều khiển xe không để ý, đứa trẻ ngồi phía sau bất ngờ ngã mạnh xuống đất do ngồi lệch sang bên vì ngủ gật.

May mắn cho cả hai mẹ con khi chiếc ô tô có gắn camera hành trình di chuyển chậm nên đã không gây ra nguy hiểm cho đứa trẻ.

Quá nguy hiểm khi em bé ngã xuống từ chiếc xe đang di chuyển và thực sự là cũng quá may mắn khi lái xe của xe ô tô có gắn camera hành trình đi rất chậm và phanh lại kịp thời. Nếu ô tô đi nhanh hơn, hậu quả khôn lường đến mức nào.

Mặc dù người phụ nữ cũng đã rất tuân thủ quy định chở trẻ con bằng xe máy, vị trí an toàn nhất là sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở và phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhưng chỉ vì bất cẩn mà em bé vẫn bị rơi xuống đường.

Chính vì vậy, khi chở trẻ nhỏ phải hết sức lưu ý, tránh chủ quan rồi bất cẩn, dẫn đến tình huống nguy hiểm.