Thót tim cảnh cô gái vô tình giẫm lên đầu rắn hổ mang - May mắn đã mỉm cười

Một đoạn video do camera an ninh ghi lại được vào ngày 16/07/2021 sẽ khiến bạn phải giật mình khi một cô gái bước qua cánh cửa và vô tình giẫm lên đầu một con rắn hổ mang. May mắn là cô đã thoát khỏi 'tử thần' sau đó.

Do con rắn đang bò dưới gờ của cánh cửa nên lực bàn chân không hoàn toàn đè lên con rắn mà chỉ khiến nó hơi giật mình. Thông thường thì nếu bị con người giẫm lên và cảm thấy đau đớn thì con rắn sẽ quay đầu cắn trả theo phản xạ tự vệ.

Cô gái may mắn thoát chết đã mau chóng chạy vào trong nhà. Tháng 7 vừa qua là thời kỳ cao điểm xảy ra các vụ việc rắn bò vào nhà dân (nhất là ở Nghệ An) do mùa hè nóng bức khiến nhiều loài rắn phải đi tìm nguồn nước mát hay thức ăn.

Xem video:

