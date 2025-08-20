Thót tim cảnh barie tự động mở toang lúc tàu hỏa lao tới với tốc độ cao

Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua khiến nhiều người thót tim, hú vía.

CLIP: Barie tự động mở ra khi đoàn tàu hỏa đang chạy qua ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Barie tự động hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 55 phút đêm 19/8, tại điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Khiếu ở phường Nam Đông Hà và đường sắt.

Vào thời điểm trên, hệ thống gác chắn tự động tại điểm giao cắt này đã hạ xuống để báo hiệu có tàu sắp đến. Song khi các phương tiện đang dừng chờ thì hai thanh chắn bất ngờ được nâng lên.

Ngay sau đó, một đoàn tàu khách chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới với tốc độ cao trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của nhiều người.

Barie tự động mở ra thì bất ngờ đoàn tàu lao đến (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Nhiều người bày tỏ lo lắng trước sự vận hành thiếu an toàn của hệ thống cảnh báo tự động này. Anh C., người chia sẻ đoạn clip nêu trên, cho hay đã đăng đoạn video để mọi người chú ý, cảnh giác. Theo anh, việc gác chắn tàu hỏa tự động nâng lên khi tàu chưa chạy qua cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác gì một cái bẫy giữa đường.

Lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà cho biết, đã nhận được thông tin sự việc và đang yêu cầu lực lượng phối hợp để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.