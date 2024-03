Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô trên địa bàn huyện Ứng Hoà làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô xảy ra lúc 11h53 ngày 5/3 tại Km 0+750 TL429B thuộc xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà (Hà Nội).

Xe tải mang BKS 29H-845.XX, do tài xế N.D.T. (SN 1973) trú tại huyện Thanh Oai điều khiển va chạm cùng lúc với ô tô con mang BKS 30G-576.XX, do anh N.V.H (SN 1983) trú tại huyện Mỹ Đức lái và xe tải mang BKS 29H-797.XX do anh Q (SN 1990) trú tại huyện Mỹ Đức điều khiển.

Trên xe ô tô con 30G-576.XX, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài tài xế H. còn có anh N.V.H (SN 1989) và chị Nguyễn T.L (SN 1993).

Tại hiện trường vụ tai nạn ô tô con bẹp dúm, nằm lọt vào trong gầm xe tải 29H-845.XX, phía sau là xe tải 29H-797.XX

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng của Công an huyện Ứng Hòa đã đến hiện trường, đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực, chống ùn tắc.

Công an huyện Ứng Hòa cho biết người ngồi ghế sau trong ô tô con tử vong, hai người còn lại bị thương nhẹ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ đối với hai tài xế Nguyễn D.T. và N.V.H đều không phát hiện vi phạm. Riêng tài xế xe tải Q. sau khi vụ tai nạn xảy ra đã rời khỏi hiện trường và chưa đến cơ quan công an trình diện nên chưa thể kiểm tra nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định.