Thông tin "sốc" về vụ cụ bà ở TP HCM bị nam thanh niên lẻn vào nhà bóp cổ tử vong

Thanh Thảo |

lTrước đó, Công an phường Tân Uyên, TP HCM nhận được tin báo của người con về việc mẹ ruột nghi bị sát hại

Ngày 16-8, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết hung thủ sát hại cụ bà ở phường Tân Uyên, TP HCM đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM bắt giữ ngày hôm qua (15-8).

Nạn nhân là cụ N.T.V.P (SN 1951, ở khu phố Uyên Hưng 3, phường Tân Uyên, TP HCM).

Thông tin "sốc" về vụ cụ bà ở TP HCM bị nam thanh niên lẻn vào nhà bóp cổ tử vong- Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera cho thấy hung thủ đã bóp cổ cụ P. đến tử vong

Theo điều tra ban đầu của công an, vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 15-8, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo của ông P.P.N về việc mẹ ruột là bà P. nghi bị sát hại.

Công an phường tiến hành đến hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành trích xuất camera trong nhà nạn nhân. 

Qua trích xuất camera phát hiện vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 14-8, bà P. đang nằm trên ghế xếp trong nhà thì có nam thanh niên đi vào nhà, sau đó bóp cổ bà P. dẫn đến tử vong. 

Nguồn tin cho biết hung thủ làm bảo vệ ở một đơn vị chỉ cách nhà bà P. vài trăm mét, nhiều người rất bàng hoàng trước việc này.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

