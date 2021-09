Thông tin sai lệch về thuốc Ivermectin và hậu quả khó lường trong cuộc chiến Covid-19

“Ivermectin có thể cứu bạn khỏi Covid-19” và “Thần dược Ivermectin” – những thông tin đăng trên trang mạng xã hội với hàng trăm nghìn chia sẻ như một loại virus lây lan mạnh tại các nước Mỹ Latin vào thời kỳ khu vực này đang chống đỡ với đại dịch vào giữa năm ngoái. Không chỉ lan tràn trên mạng xã hội, hiệu quả của loại thuốc này cũng được truyền thông cũng như các chính trị gia địa phương khuyến khích. Ngay lập tức tất cả các nhà thuốc đều cháy hàng Ivermectin.

Chuyên gia y tế Mosa Moshabela, trường đại học Kwa Zulu Natal, Nam Phi cho biết: “Điều đáng lo ngại nhất là thuốc này chưa được cấp phép sử dụng và đang được buôn bán sôi động trên thị trường chợ đen. Việc người dân mua để tự ý sử dụng rất nguy hiểm vì chưa có đủ dữ liệu an toàn về việc sử dụng loại thuốc Ivermectin để điều trị Covid-19”.

Ngay sau đó, hình ảnh về mô hoại tử trên da người và các vụ ngộ độc xuất hiện lan tràn sau các mũi tiêm Ivermectin. Đáng lo ngại nhất, ở Peru - quốc gia đã đưa Ivermectin vào hướng dẫn điều trị vào đầu tháng 5/2020 nằm trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong Covid-19 lớn nhất thế giới. Bộ Y tế Peru phải hủy bỏ đề xuất sử dụng Ivermectin điều trị Covid-19 vào tháng 10/2020.

Tuy nhiên, cơn sốt Ivermectin không dừng lại ở đó mà tiếp tục lan sang các quốc gia và châu lục khác. Hàng loạt các vụ ngộ độc xảy ra tại Mỹ, mới nhất là 2 người tử vong do sử dụng Ivermectin ở Mexico đã gióng lên hồi chuông báo động, buộc một loạt quốc gia phải ban bố cảnh báo sử dụng Ivermectin để điều trị Covid-19. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ khuyến cáo người dân không tự ý uống thuốc Ivermectin để điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19.

Ông Scott Schaeffer - Giám đốc điều hành Trung tâm chống độc bang Oklahoman của Mỹ nhận định: “Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Ivermectin có thể được sử dụng để điều trị Covid-19. Chúng tôi cũng đã xem xét một số thông tin đăng trên các trang mạng nhưng một số thông tin là giả mạo, trong khi một số nghiên cứu chưa được thực hiện theo quy trình khoa học và quan trọng là chưa có kết quả nghiên cứu chính thức từ nhà sản xuất. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi vẫn cho rằng vaccine là biện pháp giảm các ca tử vong do Covid-19 hiệu quả nhất”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số cơ quan quản lý dược phẩm cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng thuyết phục về khả năng Ivermectin có tác dụng điều trị Covid-19 và khuyến cáo chỉ nên sử dụng thuốc trong thử nghiệm lâm sàng. Ngay cả nhà sản xuất thuốc Merck Sharp & Dohme (MSD) cũng khuyến cáo người dân không sử dụng Ivermectin để điều trị Covid-19 do chưa có bằng chứng rõ ràng về hoạt động hoặc hiệu quả lâm sàng để điều trị Covid-19 và phần lớn các nghiên cứu cho thấy thiếu dữ liệu an toàn liên quan đến việc sử dụng thuốc./.