Thông tin quan trọng về tạm trú từ ngày 21/5, tất cả người Việt Nam và người nước ngoài đều cần biết

Bộ Công an sẽ chính thức đưa vào vận hành trang thông tin điện tử thống nhất dùng chung cho việc thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài từ ngày 21/5/2026. Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, toàn bộ hệ thống mới sẽ hoạt động tập trung tại địa chỉ duy nhất là tbltkbtt.bocongan.gov.vn.

Việc ra đời của nền tảng này đánh dấu một bước ngoặt trong công tác quản lý cư trú, giúp đồng bộ hóa dữ liệu trên quy mô toàn quốc. Sự nhất quán này không chỉ giúp cơ quan chức năng kiểm soát dữ liệu chính xác hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở lưu trú trong việc cập nhật thông tin khách hàng.

Từ thời điểm trên, các cơ sở lưu trú sẽ sử dụng trang web này và không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, cũng như không thực hiện thông tin lưu trú trên phần mềm ASM.

Người dùng có thể đăng ký tài khoản, xác thực thông tin trực tuyến. Hệ thống cũng cho phép quản lý nhiều chi nhánh trên cùng một tài khoản chính, mỗi chi nhánh có thể vận hành độc lập với các tài khoản phụ.

Theo giới thiệu của công an, hệ thống mới sẽ "cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp". Website dùng chung này còn giúp quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ.

Hệ thống được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, trong đó nổi bật nhất là tính năng tự động trích xuất thông tin từ ảnh chụp hộ chiếu và thẻ căn cước công dân. Thay vì phải nhập liệu thủ công từng trường thông tin, người dùng chỉ cần tải lên hình ảnh giấy tờ, hệ thống sẽ tự động nhận diện và điền dữ liệu vào các ô tương ứng.

Công nghệ này giúp giảm thiểu sai sót chủ quan và tiết kiệm đáng kể thời gian cho các lễ tân khách sạn hoặc chủ nhà cho thuê. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp công cụ quản lý chuyên nghiệp, cho phép một tài khoản chính có thể giám sát nhiều chi nhánh hoạt động độc lập thông qua hệ thống tài khoản phụ rất linh hoạt.

Bên cạnh các tính năng khai báo, website mới còn cung cấp các công cụ báo cáo trực quan, hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng phổ biến như Excel hoặc PDF. Điều này không chỉ giúp các cơ sở lưu trú quản lý khách hàng chuyên nghiệp hơn mà còn hỗ trợ cơ quan công an trong việc nắm bắt tình hình di biến động dân cư một cách kịp thời và chính xác nhất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.