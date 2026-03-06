Thông tin quan trọng mà người dân cả nước nên cập nhật ngay trên VNeID

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) chính thức cập nhật tiện ích “Bầu cử Quốc hội khóa XVI” trên ứng dụng VNeID.﻿

Trong đó, ứng dụng VNeID đã cập nhật danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Mỗi ứng cử viên đã hiển thị đầy đủ các trường thông tin như: họ và tên; ngày sinh; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, chức vụ..

Đây là những thông tin cá nhân của các ứng cử viên để các cử tri tìm hiểu cho đợt bỏ phiếu bầu cử sắp tới.

Ngoài danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ Công an đang tiếp tục rà soát và đăng tải danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã trong đợt bầu cử này để phục vụ cử tri toàn quốc.

Cùng với đó, theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó, trên VNeID, C06 đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú. Sau khi công dân đăng ký, các yêu cầu sẽ được đẩy vào phần mềm quản lý cử tri.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, chỉ với vài phút thao tác trên VNeID, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân.

Ngoài ra, cử tri có thể chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu nếu có nhu cầu. Tính năng này rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Đồng thời, cử tri có thể chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thường xuyên kiểm tra thông tin để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm. Qua đó, việc này giúp góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cử tri có nhu cầu bỏ phiếu tại địa phương khác nơi thường trú hoặc tạm trú cần đáp ứng điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc đăng ký chỉ được thực hiện trước ngày bầu cử theo thời hạn quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cử tri.

﻿Các bước ﻿để cử tri đăng ký bầu cử qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đối với cử tri đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, chọn mục Dịch vụ khác → Bầu cử Quốc hội khóa XVI → Khu vực bỏ phiếu của cử tri → Chọn Thay đổi nếu muốn yêu cầu thay đổi khu vực bỏ phiếu. Chọn địa điểm muốn tham gia bỏ phiếu.

Bước 2: Công an cấp phường/xã kiểm tra và lập danh sách cử tri đăng ký trình UBND cấp phường/xã xác nhận (thực hiện không quá 03 ngày)

Bước 3: UBND phường/xã thực hiện xác nhận, đóng dấu vào danh sách cử tri đăng ký bỏ phiếu nơi khác do Công an phường/xã trình.

Bước 4: Công an phường/xã căn cứ danh sách đã được UBND xác nhận để cập nhật lên phần mềm quản lý cử tri

Bước 5: Ứng dụng VNeID hiển thị Giấy chứng nhận điện tử cho cử tri.

Bước 6: Khi đi bỏ phiếu, cử tri chỉ cần xuất trình bản điện tử này trên VNeID tại nơi đã đăng ký.

Ngoài ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai.