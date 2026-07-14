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Thông tin quan trọng mà người có tài khoản VNeID cần biết rõ

Khả Văn
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Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa chính thức tung ra phiên bản 2.2.10 mang đến hàng loạt tiện ích thiết thực. Đáng chú ý nhất là việc người dân nay đã có thể thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngay trên điện thoại cùng nhiều tính năng gỡ vướng mắc trực tuyến nhanh chóng.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu khác, giúp người dân dễ dàng quản lý, sử dụng ngay trên thiết bị di động.

Trong phiên bản mới nhất VNeID 2.2.10 này, tâm điểm chú ý thuộc về dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, được nâng cấp để đáp ứng kịp thời quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BCA vừa có hiệu lực từ ngày 1/7.

Sự bổ sung này giúp giải quyết triệt để bài toán thời gian và công sức cho người dân khi cần hoàn thiện các hồ sơ quan trọng như ứng tuyển việc làm, xin giấy phép lao động, du học hay định cư. Thay vì phải sắp xếp thời gian đi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc trải qua nhiều bước thao tác trên Cổng Dịch vụ công, giờ đây quy trình này đã trở nên xuyên suốt và thuận tiện hơn rất nhiều ngay trên ứng dụng di động.

Bên cạnh đó, VNeID cũng có tính năng mới hữu ích là  phản ánh và kiến nghị về việc nhận thẻ căn cước trong phiên bản cập nhật này. Bất cứ khi nào người dân gặp vướng mắc hay chậm trễ trong quá trình chờ cấp phát thẻ, hệ thống cho phép gửi thông tin trực tiếp để cơ quan chức năng tiếp nhận và có hướng xử lý kịp thời.

Cùng với đó, một tính năng mang đậm ý nghĩa nhân văn cũng vừa được ra mắt là kết nối thân nhân liệt sĩ. Tiện ích này tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tra cứu, liên kết và chia sẻ các thông tin liên quan đến liệt sĩ trên không gian số, đánh dấu bước chuyển mình mở rộng sang các dịch vụ an sinh xã hội.

Việc không ngừng nâng cấp, bổ sung các tính năng trên ứng dụng VNeID góp phần phát huy hiệu quả của nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia, từng bước thay thế giấy tờ truyền thống bằng dữ liệu số, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

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