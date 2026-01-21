Thông tin quan trọng liên quan đến tách sổ đỏ

Ngày 19/01/2026, Công an xã Mê Linh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Mê Linh phát hiện bà N.T.L.O (địa chỉ như trên), có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về thủ tục hành chính tách sổ đỏ, tách hộ khẩu. Thông tin này gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có Công an xã Mê Linh.

Công an xã Mê Linh đã mời bà N.T.L.O đến trụ sở làm việc để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan Công an, bà N.T.L.O đã thừa nhận mình đăng tải thông tin nhận làm thủ tục tách sổ đỏ, tách hộ khẩu chỉ nhằm mục đích câu view, câu like tăng tương tác cho trang facebook cá nhân phục vụ kinh doanh chứ không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm công việc này.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà N.T.L.O đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, tự giác gỡ bỏ bài viết sai sự thật, đăng tải nội dung đính chính và xin lỗi công khai; đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên không gian mạng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an xã Mê Linh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L.O với mức phạt 5.000.000 đồng.

Qua vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thận trọng trong việc tiếp cận, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.