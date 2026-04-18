Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy

Duy Anh |

Bộ Công an đã thông tin chi tiết về thủ tục sang tên xe và mức phạt đối với trường hợp thay đổi chủ xe máy, xe ô tô nhưng chưa sang tên chính chủ.

Mới đây, một người dân gửi câu hỏi tới Bộ Công an có nội dung như sau: Tôi đang sử dụng một chiếc xe máy không chính chủ mua từ năm 2021, do thời điểm đó là dịch Covid nên hình thức mua là Giấy viết tay và không có hợp đồng mua bán. Đến nay tôi không liên lạc được với chủ cũ của chiếc xe. Tôi chỉ có Giấy đăng ký xe và Giấy viết tay mua bán với chủ trước. Tôi đã liên hệ Công an xã (nơi giữ hồ sơ xe) thì được biết trường hợp của tôi phải đóng phạt khá cao do lỗi đi xe máy không chính chủ chưa kể phí sang tên xe để ra biển số mới.

Bộ Công an cho tôi hỏi, mức phạt đối với trường hợp của tôi chính xác là bao nhiêu? Khi tôi không liên lạc được với chủ cũ của xe và tôi muốn sang tên xe thì tôi phải làm gì? Mong được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và quy trình đối với trường hợp của tôi.

Về nội dung nêu trên, Bộ Công an trả lời như sau:

Về thủ tục sang tên xe

Đề nghị công dân căn cứ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để thực hiện. Cụ thể như sau:

Thủ tục thu hồi

Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

Sau khi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi, cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.

Mức phạt đối với trường hợp chưa sang tên chính chủ

Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm phục hồi Giấy phép lái xe. Cụ thể như sau:

Trên đây là mức phạt đối với cá nhân, đối với tổ chức, mức phạt sẽ tăng gấp đôi.

Ngoài ra, mức phạt tiền sẽ là từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm như:

Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

Không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định…

