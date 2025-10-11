Thông tin người dùng Vietcombank bằng điện thoại phải biết, nhất là ai dùng iPhone

Nhằm đối phó với rủi ro ngày càng tăng từ các phần mềm độc hại, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã áp dụng một chính sách bảo mật cứng rắn: ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank trên các thiết bị di động có hệ điều hành bị can thiệp.

"Jailbreak/Hook" là gì và tại sao lại nguy hiểm?

Đối với nhiều người dùng iPhone, "Jailbreak" là một thủ thuật quen thuộc để vượt qua các rào cản bảo mật của Apple. Việc này cho phép họ tùy biến sâu hơn vào hệ thống và cài đặt các ứng dụng không có trên App Store. Tuy nhiên, hành động này cũng giống như việc phá bỏ lớp khóa bảo vệ của chính ngôi nhà bạn, mở toang cánh cửa cho kẻ gian.

Những rủi ro chính khi Jailbreak iPhone bao gồm:

- Mất hàng rào bảo vệ: Hệ thống bảo mật cốt lõi của Apple bị vô hiệu hóa.

- Nguy cơ đánh cắp thông tin: Dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, danh bạ... có thể dễ dàng bị đánh cắp.

- Cửa ngõ cho mã độc: Thiết bị trở thành mục tiêu dễ dàng cho virus, phần mềm gián điệp và các mã độc tống tiền.

Tương tự, "Hook" là một kỹ thuật tinh vi hơn mà hacker sử dụng để can thiệp vào luồng hoạt động của ứng dụng, từ đó âm thầm thu thập dữ liệu người dùng.

Chính sách của Vietcombank để bảo vệ khách hàng

Nhận thấy những nguy cơ tiềm tàng này, Vietcombank đã quyết định hành động quyết liệt. Theo chính sách đã có hiệu lực từ cuối năm 2024, bất kỳ thiết bị iPhone nào bị phát hiện đã Jailbreak/Hook sẽ không thể sử dụng VCB Digibank.

Khi người dùng trên các thiết bị này cố gắng đăng nhập, hệ thống sẽ:

- Hiển thị một cảnh báo an toàn.

- Tự động đóng ứng dụng ngay lập tức để ngăn chặn mọi giao dịch tiềm ẩn rủi ro.

Chính sách tương tự cũng đã được áp dụng cho các thiết bị Android bị can thiệp từ tháng 3/2024. Đây là một bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch tài chính của khách hàng trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp.

Phải làm gì nếu bạn bị ảnh hưởng?

Nếu ứng dụng VCB Digibank không hoạt động trên iPhone của bạn, Vietcombank khuyến nghị các giải pháp sau:

Phương án tốt nhất: Khôi phục (Restore) iPhone của bạn về trạng thái cài đặt gốc của nhà sản xuất. Thao tác này sẽ xóa bỏ hoàn toàn bản Jailbreak và phục hồi lớp bảo mật nguyên bản của Apple.

Phương án thay thế: Sử dụng ứng dụng VCB Digibank trên một thiết bị khác (điện thoại, máy tính bảng) an toàn, có hệ điều hành nguyên bản không bị can thiệp.