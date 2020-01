Thông tin mới vụ phó Viện KSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD

TAND tỉnh Tây Ninh đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân là người thụ lý vụ án Đặng Trường An, bị VKS truy tố tội danh “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Vân hiện là Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh. Bà Vân cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án Đặng Trường An, dự kiến sẽ được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, chiều 2/8/2019, Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang ông Đặng Trường An đang nhận của một người dân 2.500 USD. Người này là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà VKSND huyện Tân Châu đang thụ lý.



Sau đó, Cơ quan điều tra đã áp giải ông Đặng Trường An về tạm giam tại trại giam quân đội trên địa bàn TPHCM. Đến ngày 16/1/2020 thì di lý bị can Đặng Trường An về trại giam CA tỉnh Tây Ninh nhằm phục vụ công tác xét xử.