Chiều 6-1, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc nữ sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ, tổn hại 23% sức khỏe.

Bà Lê Thị Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, thông tin về hướng xử lý tiếp theo vụ việc nữ sinh bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ

Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Nông Cống vào cuộc, đến ngày 9-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 học sinh.

Cũng theo thượng tá Đỗ Quang Huy, ngoài 6 học sinh bị khởi tố, Công an huyện Nông Cống cũng đã xử phạt hành chính 3 học sinh khác.

Về việc các nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh tổn hại tới 23% nhưng vẫn không bị xử lý nghiêm minh, những học sinh đánh bạn vẫn đi học bình thường khiến gia đình bất bình, bà Lê Thị Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết nhà trường trước đó đã thi hành kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học 2 tuần đối với 6 học sinh đánh bạn.

Tuy nhiên, theo bà Thanh, việc đình chỉ này diễn ra từ trước, khi Công an huyện Nông Cống chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can. "Sở cũng đã nhận được đơn của gia đình về việc này, chúng tôi sẽ có chỉ đạo nhà trường tiếp tục đưa ra các hình thức xử lý nghiêm khắc hơn sau khi đã có kết quả điều tra của công an để mang tính giáo dục, răn đe"- bà Thanh thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (huyện Nông Cống) nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người. Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ.

Do bị tổn thương nặng, hiện gia đình nữ sinh N. phải làm đơn bảo lưu kết quả học tập để N. điều trị bệnh.

Sau khi vào cuộc điều tra và có kết quả giám định em L.V.G.N. bị tổn thương 23% sức khỏe, ngày 9-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nữ sinh trên về hành vi "cố ý gây thương tích".

Nhóm 6 học sinh bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc A. (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng); Nguyễn Thị G. (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc); Hoàng Thị Huyền T. (17 tuổi, ngụ xã Tân Phúc); Nguyễn Thị A. (16 tuổi, ngụ xã Hoàng Sơn); Lê Phương D. (16 tuổi, xã Trung Chính); Vũ Lê Tr. (17 tuổi, ngụ xã Tế Thắng), đều thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.